МАСТЕР-КЛАСС С ДЕСЯТИКЛАССНИКАМИ ПО МЕДИЦИНСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

Вторник, 14 апреля 2026
МАСТЕР-КЛАСС С ДЕСЯТИКЛАССНИКАМИ ПО МЕДИЦИНСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

Сухум. 14 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В средней школе N3 города Сухума сотрудниками медицинского управления МЧС РА был проведен мастер-класс с десятиклассниками по медицинской подготовке (оказание первой медицинской доврачебный помощи).

Отрабатывались навыки по остановке кровотечения, наложению повязок на различные части тела, оказанию доврачебной помощи при обмороках, при остановке сердца, эпилепсии, тепловом ударе, укусах различных животных, а также наложению шин при различных переломах.

