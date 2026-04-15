ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ РАБОТНИКОВ И ВЕТЕРАНОВ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

Сухум. 15 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры Абхазии с профессиональным праздником.

В государстве прокуратура играет ключевую роль в обеспечении верховенства закона, защите прав и свобод граждан, укреплении государственности и правопорядка. На вас возложена высокая ответственность по соблюдению законности, справедливости и равенства всех перед законом – основополагающих принципов правового государства.

Органы прокуратуры Республики Абхазия по праву гордятся своими традициями. В разные годы в их рядах служили выдающиеся юристы, правоведы и государственные деятели, которые заложили прочный фундамент профессионализма, принципиальности и преданности своему делу. Сегодня молодое поколение сотрудников достойно продолжает эти традиции, демонстрируя высокий уровень компетентности, ответственности и верности служебному долгу.

От вашей работы во многом зависит доверие общества к государственным институтам, уверенность людей в защите своих прав и законных интересов.

В этот праздничный день выражаю вам благодарность за самоотверженный труд, верность присяге и высокий профессионализм.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в службе. Пусть ваша деятельность и впредь служит укреплению законности, справедливости и процветанию Республики Абхазия!

С праздником!»