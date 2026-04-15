ГЕНПРОКУРОР ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНОВ И СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

Среда, 15 апреля 2026
ГЕНПРОКУРОР ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНОВ И СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

Сухум. 15 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. 15 апреля исполнилось 32 года со дня образования Генеральной прокуратуры Республики Абхазия. В 1994 году председатель Верховного совета Республики Абхазия Владислав Ардзинба   подписал указ об учреждении Генеральной прокуратуры РА. История прокуратуры Абхазии не отделима от истории абхазского народа, важной вехой в которой является Отечественная война 1992-1993 годов. Созданные в тяжелые времена, во времена послевоенного восстановления, органы прокуратуры стали важным звеном правоохранительной системы республики.

Утром руководство и коллектив прокуратуры почтили память павших в Отечественной войне народа Абхазии и возложили цветы к мемориалу в столичном Парке Славы.

Затем состоялось торжественное собрание, на котором выступил генпрокурор Адгур Агрба.

«В прокуратуре сегодня практически сформировалось новое поколение прокурорских работников. Многие из вас стали настоящими специалистами, профессионалами своего дела, способными принимать самостоятельные решения, брать на себя большую ответственность.

…Сегодня вы стоите на страже правопорядка и законности, достойно осуществляете свои обязанности, надзор за исполнением действующего законодательства согласно Конституции, за осуществлением прав наших граждан, охраняемых интересов общества и государства», – отметил Агрба.

Он пожелал коллегам дальнейших профессиональных успехов, достижения новых высот, принципиальности в принятии объективных и справедливых решений.

Агрба также выразил благодарность ветеранам, многие годы посвятившим служению в органах прокуратуры, которые стояли у истоков её становления, внесли неоценимый вклад в развитие ведомства и проделали огромную работу по укреплению законности и правопорядка.

«Многие из них, как вам известно, являются заслуженными юристами и видными государственными деятелями, которые пользовались большим уважением и авторитетом. Благодаря этим людям прокуратура занимает ключевые позиции в Республике Абхазия. Мы равняемся на них, берём с них пример и продолжаем то дело, которое они начали в 1994 году, с момента образования прокуратуры Абхазии», – отметил генпрокурор.

Агрба пожелал ветеранам крепкого здоровья, долголетия, мира и семейного благополучия.

