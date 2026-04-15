БОРЦЫ ИЗ ГАГРЫ ЗАВОЕВАЛИ ВОСЕМЬ МЕДАЛЕЙ НА ТУРНИРЕ «CHAMPION WRESTLING»
Сухум. 15 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Абхазские борцы из Гагры успешно выступили на открытом турнире по вольной борьбе «CHAMPION WRESTLING», который прошел 10-12 апреля в Карачаево-Черкесии. Подопечные тренера Адгура Гулия завоевали три золотые, две серебряные и три бронзовые медали.
В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из регионов Северного Кавказа – Карачаево-Черкесии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ставропольского края и Абхазии.
Победителями турнира стали Роман Хатхва (27 кг), Алмасхан Айба (свыше 36 кг) и Дамир Карокян (28 кг). Серебряные медали завоевали Данат Когония (23 кг) и Растан Барциц (56 кг). Бронзовыми призерами стали Дамир Гулия (45 кг), Даниил Поляков (42 кг) и Давид Хачарян (24 кг).