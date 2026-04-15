БОРЦЫ ИЗ ГАГРЫ ЗАВОЕВАЛИ ВОСЕМЬ МЕДАЛЕЙ НА ТУРНИРЕ «CHAMPION WRESTLING»

Сухум. 15 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Абхазские борцы из Гагры успешно выступили на открытом турнире по вольной борьбе «CHAMPION WRESTLING», который прошел 10-12 апреля в Карачаево-Черкесии. Подопечные тренера Адгура Гулия завоевали три золотые, две серебряные и три бронзовые медали.