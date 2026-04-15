СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ВТОРОЙ СЕЗОН КОНКУРСА УПРАВЛЕНЦЕВ «КОМАНДА АБХАЗИИ»

Сухум. 15 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Сегодня официально открылась регистрация на второй сезон конкурса управленцев «Команда Абхазии». Проект, зарекомендовавший себя как эффективный социальный лифт и инструмент формирования кадрового резерва, выходит на новый этап развития. Организатором выступает АНО «Команда Абхазии» при поддержке АНО «Россия – страна возможностей» в качестве соорганизатора конкурса.

В отличие от первого сезона, который был ориентирован на общий поиск талантливых управленцев, второй сезон строится вокруг отраслевой логики. Конкурс нацелен на формирование кадрового резерва под конкретные приоритеты Государственной программы социально-экономического развития на 2026-2030 годы: экономика, инфраструктура, туризм, здравоохранение, образование, социальная сфера и поддержка предпринимательства.

Как отметил Генеральный директор АНО «Команда Абхазии» Георгий Габуния, во втором сезоне меняется сама логика участия: «Обновлен набор тестов, а образовательная программа впервые будет строиться с учетом профиля участника и той сферы, в которой он планирует развиваться как управленец. Это позволяет точнее оценивать сильные стороны конкурсантов и делать следующий этап работы с финалистами более адресным и практико-ориентированным».

Сохранение высоких стандартов отбора обеспечивается многолетним партнерством с АНО «Россия – страна возможностей» – платформой, которая является признанным авторитетом в сфере проведения кадровых конкурсов. АНО «Россия – страна возможностей» передает Абхазии лучшие практики, выверенные алгоритмы оценки и высокий уровень экспертизы, наработанные, в частности, на всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России». Российская сторона выступает соорганизатором проекта, обеспечивая прозрачность критериев, объективность оценочных процедур и методологическое сопровождение на всех этапах.

«Запуск второго сезона конкурса – уверенный шаг вперёд, и мы от всей души поздравляем коллег из АНО «Команда Абхазии». Со своей стороны мы всегда готовы поделиться лучшими практиками платформы «Россия – страна возможностей», нашей системой честной и беспристрастной оценки, всем тем, что сложилось за годы работы «Лидеров России». Главное, чтобы конкурс оценивал не просто знания, а умение действовать в сложных ситуациях, принимать решения, брать ответственность. Именно такие управленцы смогут честно служить на благо своей страны. Желаю участникам удачи и уверен, что второй сезон станет новым шагом в развитии кадрового потенциала Абхазии», – подчеркнул генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин.

Конкурс сохраняет многоступенчатую модель оценки, включающую анализ системного мышления, диагностику управленческого потенциала и решение реальных кейсов. Регистрация участников продлится до 1 июля 2026 года. В июле и августе пройдут два блока дистанционного тестирования, а финальные очные мероприятия запланированы на сентябрь-октябрь.

Первый сезон конкурса, прошедший весной 2025 года, стал одним из самых масштабных кадровых проектов в республике: на 3 293 заявки – 82 финалиста и 22 победителя. Конкурс доказал свою практическую эффективность: 14 финалистов и победителей получили назначения на руководящие должности в органах государственной власти, включая позиции вице-премьера, министра экономики, руководителей ключевых ведомств. Участники проекта также включились в реализацию государственных и общественных инициатив.

Символично, что старт второго сезона совпал с премьерой фильма о «Команде Абхазии», состоявшейся накануне. Картина, в которой показаны реальные истории участников и их вклад в развитие страны, стала своеобразной точкой перехода – от подведения итогов первого сезона к масштабированию и системному развитию проекта.

