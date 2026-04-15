ФОНД «АТР АЭС» ПРОДЛИЛ СРОКИ ОНЛАЙН-ТЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ «КОД АТОМА»

Сухум. 15 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Организаторы IV конкурса научно-технического творчества детей и молодежи «Код Атома» им. И.В. Курчатова продлили сроки проведения онлайн-тестирования для претендентов на участие в проекте. Пройти тестирование можно до 19 апреля 2026 г. по ссылке https://forms.yandex.ru/u/69ca8075902902554cba5e90/

Онлайн-тестирование – это первая часть отборочного этапа проекта. После его прохождения участники получат доступ ко второй части – выполнению конкурсного задания.

Конкурс научно-технического творчества «Код Атома» проводят Фонд «АТР АЭС» и концерн «Росэнергоатом» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет, проживающих в городах расположения атомных электростанций России (в том числе Уссурийского городского округа, где планируется строительство Приморской АЭС), а также в Абхазии – из Гагры, Нового Афона, Пицунды, Сухума и Ткуарчала могут пройти онлайн-тестирование до 19 апреля. .

По итогу отборочного этапа в каждом муниципалитете будет сформирована команда финалистов, которая вступит в борьбу за победу в трех номинациях проекта: «Знание. Атом», «Сила Атома», «Инженерный Ум». В состав каждой команды войдет один представитель младшей возрастной категории (от 12 до 14 лет) и два – старшей (от 15 до 17 лет). Наставниками команд смогут стать молодые сотрудники атомных станций, студенты вузов и колледжей.

18 мая стартует второй, образовательный этап проекта, включающий учебный онлайн-модуль (с 18 по 29 мая), выездной семинар (с 27 июня по 3 июля), экскурсии на АЭС и мастер-классы для участников и педагогов (с 1 сентября по 31 октября). Также командам предстоит разработать творческий проект «Атомная станция будущего. Научный и технологический прорыв» и выполнить домашнее задание «Технологии искусственного интеллекта в организации работы атомных станций». В ноябре в городах расположения АЭС пройдет финальное мероприятие проекта – фестиваль «Код Атома», а в декабре разработки команд будут представлены руководству атомных станций и администрациям муниципальных образований.

Подробнее – в положении о конкурсе на сайте фонда https://anppt.ru/upload/inzhenerium/polozhenie_kodatoma_2026.pdf

«Образовательный курс реализуется по нескольким направлениям: цифровая электроника, компьютерное зрение, промышленная робототехника и т.д. Детям очень нравится погружаться в современные технологии, и мы замечаем, что год от года и уровень начальной подготовки наших ребят, и качество финальных проектов возрастают», – рассказал педагог проекта «Код Атома» Азизжон Ульмасов.

«Нашей задачей было привязать конкурсные задания к реальным задачам, которые существуют на атомных электростанциях. Я считаю, что в любом деле – и в бизнесе, и в обучении – крайне важна заинтересованность. Если заинтересованность есть, человек начинает искать способы, если нет – ищет причины. Мне бы хотелось, чтобы дети искали способы, ведь сейчас у них есть реальный шанс компенсировать недостаток знаний и умений, который есть у нас, взрослых», – сказал сопредседатель конкурсной комиссии и наставник проекта «Код Атома», изобретатель Андрей Бахметьев.