СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РОССИЕЙ И АБХАЗИЕЙ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Сухум. 15 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В Министерстве сельского хозяйства состоялась видеоконференция, посвященная развитию сотрудничества между Россией и Абхазией в сфере защиты растений. В мероприятии приняли участие, исполняющий обязанности директора ФГБУ «Россельхозцентр» Роман Ковальский и министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа.

Основной темой встречи стало обсуждение Соглашения о сотрудничестве в области фитомониторинга и защиты растений, подписанного ранее на Международном экономическом форуме. Документ призван укрепить взаимодействие между ФГБУ«Россельхозцентром» и Министерством сельского хозяйства Абхазии.

Главная цель соглашения – наладить регулярный обмен передовым опытом, актуальной научной информацией и оперативными данными по вопросам фитомониторинга и защиты сельскохозяйственных культур. Особое внимание будет уделено методам прогнозирования появления вредных организмов, за исключением тех, которые представляют карантинный интерес для Российской Федерации.

Данное соглашение открывает новые перспективы для повышения эффективности защиты сельскохозяйственных культур и обеспечения продовольственной безопасности в обеих странах.

В ходе встречи были детально рассмотрены конкретные направления сотрудничества.

Регулярный обмен информацией: ежемесячно стороны будут обмениваться данными о фитосанитарной обстановке в приграничных районах Абхазии и соседних регионах России, касающимися вредных организмов (кроме карантинных для РФ).

Совместные обследования: при необходимости планируется проведение совместных полевых работ для выявления вредителей и болезней растений на приграничных территориях.

Мониторинг основных вредных объектов орехоплодных и плодовых культур на территории Республики Абхазия (не карантинных вредных объектов для Российской Федерации).

Обмен методиками: стороны будут делиться актуальными разработками в области мониторинга и прогнозирования вредных организмов и болезней сельскохозяйственных культур.

Консультационная поддержка: специалисты из Абхазии получат экспертную помощь по вопросам защиты растений, включая создание интерактивных карт распространения вредных организмов.

Сотрудничество в семеноводстве: будет осуществляться обмен опытом по вопросам семеноводства, включая стандарты, инструкции и методики.

Обучение и стажировки: Специалисты Абхазии смогут пройти обучение по фитосанитарному мониторингу, оценке качества семян и апробации на базе филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Краснодарскому краю. Также предусмотрена возможность стажировок в учебных центрах «Россельхозцентра».

По итогам встречи участники выразили взаимную признательность и наметили конкретные планы на будущее сотрудничество.