В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ ПРЕСЕЧЕНА НЕЗАКОННАЯ ДОБЫЧА КРИПТОВАЛЮТЫ

Сухум. 15 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации сотрудники УБК и ТП ГТК совместно с сотрудниками МОБ МВД РА ОВД по Очамчырскому району провели осмотр нежилого помещения в селе Гуада по месту жительства гражданина Воуба И. И.

В результате проверки было обнаружено и изъято 13 аппаратов для добычи криптовалюты различных моделей. На момент осмотра пять устройств находились в рабочем состоянии и были подключены к электросети.

Гражданин Воуба И. И. пояснил, что приобрел оборудование в Сухуме у неустановленного лица. Документы, подтверждающие таможенное декларирование товара при ввозе в республику, отсутствовали. Задержанный полностью признал свою вину.

Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК для принятия процессуального решения.