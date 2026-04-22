ПРЕЗИДЕНТ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО ИЗМЕНЕНИЮ РУСЛА РЕКИ В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 22 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба посетил сегодня Гулрыпшский район, где проинспектировал результаты работ по изменению русла реки Кодор в селе Кацыкыт. Ранее на данном участке существовала проблема подтопления частных домовладений и сельскохозяйственных угодий.

По поручению главы государства необходимые работы были проведены заблаговременно и завершены в течение двух недель, до начала активного таяния снегов и паводков.

Начальник УКС Демир Гамисония доложил о ходе работ, в рамках которых специалисты провели устройство каналов, разборку грунта, а также возведение защитных дамб и насыпей.

Своевременные меры позволили устранить угрозу подтопления трех сел и территории аэропорта.

Президент поблагодарил специалистов за оперативное выполнение задачи и подчеркнул значимость принятых мер.

«Важно, что работы проведены вовремя. Это позволит избежать ущерба для жителей и инфраструктуры района», – сказал Бадра Гунба.