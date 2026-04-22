ПРЕЗИДЕНТ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО ИЗМЕНЕНИЮ РУСЛА РЕКИ В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Новости Среда, 22 апреля 2026 19:24
Сухум. 22 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба посетил сегодня Гулрыпшский район, где проинспектировал результаты работ по изменению русла реки Кодор в селе Кацыкыт. Ранее на данном участке существовала проблема подтопления частных домовладений и сельскохозяйственных угодий.

По поручению главы государства необходимые работы были проведены заблаговременно и завершены в течение двух недель, до начала активного таяния снегов и паводков.

Начальник УКС Демир Гамисония доложил о ходе работ, в рамках которых специалисты провели устройство каналов, разборку грунта, а также возведение защитных дамб и насыпей.

Своевременные меры позволили устранить угрозу подтопления трех сел и территории аэропорта.

Президент поблагодарил специалистов за оперативное выполнение задачи и подчеркнул значимость принятых мер.

«Важно, что работы проведены вовремя. Это позволит избежать ущерба для жителей и инфраструктуры района», – сказал Бадра Гунба.

