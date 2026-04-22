июня 24 2024

БАДРА ГУНБА ПОСЕТИЛ СЕЛО ПАКУАШ

Новости Среда, 22 апреля 2026 19:29
БАДРА ГУНБА ПОСЕТИЛ СЕЛО ПАКУАШ

Сухум. 22 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Жители села села Пакуаш Очамчырского района недавно обратились к главе государства с просьбой решить проблему подтопления сельхозугодий рекой Алдзга.

Президент осмотрел русло реки и поручил специалистам в кратчайшие сроки подготовить проектную документацию для строительства защитной дамбы.

Подводя итоги инспекционной поездки, в ходе которой глава государства также посетил Гулрыпшский район, Бадра Гунба отметил значимость проводимых работ для жителей сел.

Президент подчеркнул, что в весенний период паводки наносят серьезный урон сельским хозяйствам. Сегодня приоритетная задача состоит в том, чтобы максимально облегчить труд крестьян, сохранить посевные площади.

