БАДРА ГУНБА ПОСЕТИЛ СЕЛО ПАКУАШ
Сухум. 22 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Жители села села Пакуаш Очамчырского района недавно обратились к главе государства с просьбой решить проблему подтопления сельхозугодий рекой Алдзга.
Президент осмотрел русло реки и поручил специалистам в кратчайшие сроки подготовить проектную документацию для строительства защитной дамбы.
Подводя итоги инспекционной поездки, в ходе которой глава государства также посетил Гулрыпшский район, Бадра Гунба отметил значимость проводимых работ для жителей сел.
Президент подчеркнул, что в весенний период паводки наносят серьезный урон сельским хозяйствам. Сегодня приоритетная задача состоит в том, чтобы максимально облегчить труд крестьян, сохранить посевные площади.
- ГАГРА И ЯЛТА СТАЛИ ГОРОДАМИ-ПОБРАТИМАМИ
- СУХУМСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА К КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ ГОТОВА
- ПРЕЗИДЕНТ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО ИЗМЕНЕНИЮ РУСЛА РЕКИ В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ
- ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РУССКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ Ф.А. ИСКАНДЕРА ПОКАЖЕТ «ЧАЙКУ» НА ФЕСТИВАЛЕ «МЕЛИХОВСКАЯ ВЕСНА»
- ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АБХАЗИИ УЧАСТВОВАЛ В XVII ОТКРЫТОМ ТУРНИРЕ ПО СПОРТИВНОМУ ДОМИНО «КУБОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»,