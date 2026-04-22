ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
СУХУМСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА К КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ ГОТОВА

Среда, 22 апреля 2026
Сухум. 22 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Тимур Агрба, его заместитель Астамур Ашуба посетили Сухумскую Инфекционную больницу. О работе медучреждения доложил главврач Астамур Гуния.

Так, в 2025 году в Инфекционной больнице приняли амбулаторно и оказали помощь 24 493 пациентам (около 15 тысяч детей и около 9 тысяч взрослых), а через стационар прошли 1830 человек. В этом году только за первый квартал уже около 8 тысяч больных, по словам врача, из-за того, что сезон эпидемии гриппа начался после Нового года.

«Все необходимые лекарственные препараты у нас есть, благодаря столичной администрации. Все стационарные больные, и дети, и взрослые, практически ничего не покупают», – сказал Астамур Гуния.

Тимур Агрба поинтересовался подготовкой медучреждения к летнему курортному сезону. Главврач доложил, что больница укомплектована необходимыми специалистами.

«Самой большой проблемой была нехватка медперсонала, реаниматологов, докторов-инфекционистов, медицинских сестер. В этом году решили проблему самостоятельно, думаю, без помощи российских коллег справимся. Каждый год они командировали к нам врачей, хотя и им было тяжело, так как лето везде сопровождается всплеском ротавирусной и кишечной инфекцией. У нас даже есть наш детский реаниматолог, которого мы обучили, уже работает», – сказал Гуния.

По его словам, в пик сезона гриппа до 250 человек в сутки поступало в больницу. При этом персонал больницы – около 80 человек. В такие периоды увеличивают количество дежурных врачей.

Глава Сухума осмотрел также помещения, которым необходим ремонт. Смета по ним уже составлена и работы внутри больницы будут полностью завершены. На средства столичной администрации уже отремонтированы второй этаж, первый – частично (коридор, несколько палат и детская приемная). Тимур Агрба поблагодарил медперсонал за работу, подчеркнув, что администрация города будет оказывать инфекционной больнице максимальное содействие по всем вопросам.

