ГАГРА И ЯЛТА СТАЛИ ГОРОДАМИ-ПОБРАТИМАМИ
Сухум. 22 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Делегация Гагрского района приняла участие в официальных мероприятиях, где было заключено соглашение об установлении побратимских отношений с городом Ялта Республики Крым.
Замглавы Администрации Адамур Цишба и глава администрации города Ялта Янина Павленко подписали документ, охватывающий стратегическое взаимодействие в ключевых сферах: от развития туризма и санаторно-курортного комплекса до культурного обмена.
Стороны подтвердили готовность к тесному сотрудничеству и наметили план совместных действий по укреплению дружественных связей между регионами.
Установление побратимских отношений направлено на дальнейшее расширение межрегионального партнерства Гагрского района с Российской Федерацией.
