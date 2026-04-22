ГУДАУТСКИЙ РАЙОН И ЯРОСЛАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РАСШИРЯЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО

Среда, 22 апреля 2026
ГУДАУТСКИЙ РАЙОН И ЯРОСЛАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РАСШИРЯЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО

Сухум. 22 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В Москве подписан план мероприятий по развитию сотрудничества между Гудаутским районом Абхазии и Ярославским муниципальным округом Ярославской области (Россия) на 2026-2027 годы. Соответствующий документ подписали глава администрации Гудаутского района Астамур Аргун и глава Ярославского муниципального округа Алексей Михайлов.

В плане предусмотрены:

– обмен официальными делегациями Ярославской области и Гудаутского района;

– организация мероприятий – для ознакомления представителей туриндустрии Гудаутского района с туристическим потенциалом Ярославского муниципального округа;

– содействие в организации обменов творческими коллективами.

