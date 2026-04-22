ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В КОДОРСКОМ УЩЕЛЬЕ

Сухум. 22 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Ремонтные работы в ущелье начались по поручению Президента Бадры Гунба. Реконструкция дорожной инфраструктуры в Кодорском ущелье Республики Абхазия включает в себя: устройство грунтовой автодороги, капитальный ремонт тоннеля и мостового сооружения, являющихся частью единственной автодорожной инфраструктуры, связывающей Кодорское ущелье с остальной территорией республики и имеющей стратегическое оборонное значение.