ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В КОДОРСКОМ УЩЕЛЬЕ
Сухум. 22 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Ремонтные работы в ущелье начались по поручению Президента Бадры Гунба. Реконструкция дорожной инфраструктуры в Кодорском ущелье Республики Абхазия включает в себя: устройство грунтовой автодороги, капитальный ремонт тоннеля и мостового сооружения, являющихся частью единственной автодорожной инфраструктуры, связывающей Кодорское ущелье с остальной территорией республики и имеющей стратегическое оборонное значение.
Реализация 1-го этапа мероприятия была предусмотрена Инвестиционной программой содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2023-2025 годы».
Общая стоимость всех работ составляет более 1 млрд руб.
На всех этапах контроль за исполнение работ осуществляет Управление капитального строительства.