 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
Календарь событий

« Апрель 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

19 ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ В АБХАЗИИ В 2025 ГОДУ

Среда, 22 апреля 2026
Оцените материал
(0 голосов)
19 ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ В АБХАЗИИ В 2025 ГОДУ

Сухум. 22 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В 2025-м году президентом Бадрой Гунба были достигнуты договорённости с руководством Российской Федерации о развитии приоритетных направлений транспортной инфраструктуры в Республике Абхазия. В рамках программы по ремонту и восстановлению улично-дорожной сети в населённых пунктах Абхазии, финансируемой из федерального бюджета России, для реализации программы ежегодно выделяется по 1 млрд руб.

В 2025-м году, таким образом, было отремонтировано 19 объектов, которые полностью введены в эксплуатацию.

Дороги были отремонтированы в каждом из районов республики Абхазия. В большом объеме сделаны дороги в Очамчырском и Гудаутском районах. Кроме того, в других районах были отремонтированы по две приоритетные дороги, наиболее густонаселенные и часто используемые.

На текущий момент сформирована очередная программа на 2026-й год, в неё войдёт 21 объект дорожной инфраструктуры.

Прочитано 2 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В КОДОРСКОМ УЩЕЛЬЕ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.