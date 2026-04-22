19 ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ В АБХАЗИИ В 2025 ГОДУ

Сухум. 22 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В 2025-м году президентом Бадрой Гунба были достигнуты договорённости с руководством Российской Федерации о развитии приоритетных направлений транспортной инфраструктуры в Республике Абхазия. В рамках программы по ремонту и восстановлению улично-дорожной сети в населённых пунктах Абхазии, финансируемой из федерального бюджета России, для реализации программы ежегодно выделяется по 1 млрд руб.

В 2025-м году, таким образом, было отремонтировано 19 объектов, которые полностью введены в эксплуатацию.

Дороги были отремонтированы в каждом из районов республики Абхазия. В большом объеме сделаны дороги в Очамчырском и Гудаутском районах. Кроме того, в других районах были отремонтированы по две приоритетные дороги, наиболее густонаселенные и часто используемые.

На текущий момент сформирована очередная программа на 2026-й год, в неё войдёт 21 объект дорожной инфраструктуры.