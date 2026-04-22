Сухум. 22 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Победитель первого сезона республиканского конкурса управленцев «Команда Абхазии» Саид Эбжноу назначен на должность помощника министра экономики. Это назначение стало очередным подтверждением эффективности конкурса как ключевого механизма формирования национального кадрового резерва и продвижения квалифицированных специалистов на ответственные государственные позиции.

Саид Эбжноу – выпускник Дипломатической академии МИД РФ по специальности «Экономика». В настоящее время продолжает учебу в Российском государственном университете нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина по направлению «Экономика и управление».

Его профессиональный путь включает работу в сфере аудита и финансового консультирования. В разные годы он занимал позиции эксперта и старшего эксперта в структурах, оказывающих услуги финансовым институтам. До назначения в Минэкономики Саид Эбжноу работал ведущим внутренним аудитором в АО «Дом.РФ», а также совмещал практическую деятельность с преподаванием в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина в качестве ассистента.

Конкурс «Команда Абхазии» проводится по инициативе президента страны и направлен на выявление перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем компетенций и управленческих качеств.