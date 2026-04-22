ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
В ГОСКОМИТЕТЕ ПРОШЛО ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО АККРЕДИТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ

Новости Среда, 22 апреля 2026 20:04
В ГОСКОМИТЕТЕ ПРОШЛО ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО АККРЕДИТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ

Сухум. 22 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В Госкомитете по делам молодежи и спорта состоялось первое заседание Комиссии по аккредитации республиканских спортивных федераций. По итогам рассмотрения заявок ряд федераций получил аккредитацию. Работу заседания возглавил вице-премьер, председатель Госкомитета Таращ Хагба. В обсуждении приняли участие заместитель председателя комиссии Беслан Карчава, начальник спортивного отдела Жанна Зантария, помощник председателя Рафаэль Ампар, юрист Милана Палба.

В ходе заседания утвержден регламент работы комиссии, после чего участники приступили к рассмотрению поступивших заявлений. На сегодняшний день документы на аккредитацию подали 16 спортивных федераций.

Комиссия оценила представленные материалы на соответствие требованиям, утвержденным приказом Госкомитета от 6 апреля 2026 года №5. По итогам заседания аккредитацию получили Федерации самбо, Федерация дзюдо, Федерация каратэ, Федерация тхэквондо, Федерация каратэ кекусинкай, Федерация настольного тенниса и Федерация абхазских национальных видов спорта.

Федерациям, не прошедшим аккредитацию, будут даны рекомендации для внесения необходимых поправок. По всем возникающим вопросам федерациям рекомендовано обращаться в Государственный комитет по делам молодежи и спорта. Госкомитет приостанавливает сотрудничество с федерациями по видам спорта, не прошедшими аккредитацию.

« САИД ЭБЖНОУ НАЗНАЧЕН НА ДОЛЖНОСТЬ ПОМОЩНИКА МИНИСТРА ЭКОНОМИКИ ЭЛЬВИРА ТОДУА ПОСЕТИЛА ГОСКОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТА »
