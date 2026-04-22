В ГОСКОМИТЕТЕ ПРОШЛО ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО АККРЕДИТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ
Сухум. 22 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В Госкомитете по делам молодежи и спорта состоялось первое заседание Комиссии по аккредитации республиканских спортивных федераций. По итогам рассмотрения заявок ряд федераций получил аккредитацию. Работу заседания возглавил вице-премьер, председатель Госкомитета Таращ Хагба. В обсуждении приняли участие заместитель председателя комиссии Беслан Карчава, начальник спортивного отдела Жанна Зантария, помощник председателя Рафаэль Ампар, юрист Милана Палба.
В ходе заседания утвержден регламент работы комиссии, после чего участники приступили к рассмотрению поступивших заявлений. На сегодняшний день документы на аккредитацию подали 16 спортивных федераций.
Комиссия оценила представленные материалы на соответствие требованиям, утвержденным приказом Госкомитета от 6 апреля 2026 года №5. По итогам заседания аккредитацию получили Федерации самбо, Федерация дзюдо, Федерация каратэ, Федерация тхэквондо, Федерация каратэ кекусинкай, Федерация настольного тенниса и Федерация абхазских национальных видов спорта.
Федерациям, не прошедшим аккредитацию, будут даны рекомендации для внесения необходимых поправок. По всем возникающим вопросам федерациям рекомендовано обращаться в Государственный комитет по делам молодежи и спорта. Госкомитет приостанавливает сотрудничество с федерациями по видам спорта, не прошедшими аккредитацию.
Последнее от Super User
