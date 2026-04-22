18 ТЫСЯЧ НАРУШИТЕЛЕЙ ПДД ВЫЯВЛЕНО МВД НЕПОЛНЫХ ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА 2026 ГОДА

Сухум. 22 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Нарушителей сотрудники выявляют, как на ежедневных профилактических мероприятиях, так и на рейдах, которые продолжают оставаться самой эффективной мерой в борьбе с правонарушениями.

Очередное рейдовое мероприятие прошло в столице, где сосредоточен основной автомобильный поток, 21 апреля. Рейд проходил под личным контролем вице-премьера, министра внутренних дел Роберта Киут, его заместители также были дислоцированы в местах проведения мероприятия.

Около 100 автомобилей было растонировано, в ходе рейда выявлено 293 административных правонарушения, на штрафстоянку поставлено 5 автомобилей, 6 водителей управляли транспортным средством в нетрезвом состоянии. Также в ходе проверки автомобилей был выявлен факт перевозки запрещенного в Республике Абхазия оборудования для майнинга криптовалюты. Все аппараты изъяты и помещены на склад хранения Госстандарта. Кроме того, в ходе досмотра пассажиров, выявлен факт незаконного хранения наркотического средства «каннабис», а также факт незаконного хранения психотропного вещества «Лирика» у граждан Республики Абхазия.

МВД напоминает, рейдовые мероприятия направлены на обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения для всех граждан - жителей нашей страны и гостей республики и призывает к соблюдению правил дорожного движения всех его участников.