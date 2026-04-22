 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Календарь событий

« Апрель 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ГУДАУТЕ ИЗЪЯТА ТАБАЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ БЕЗ АКЦИЗНЫХ МАРОК АБХАЗИИ

Новости Среда, 22 апреля 2026 20:12
Оцените материал
(0 голосов)
В ГУДАУТЕ ИЗЪЯТА ТАБАЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ БЕЗ АКЦИЗНЫХ МАРОК АБХАЗИИ

Сухум. 22 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В ходе проведения профилактических мероприятий сотрудники УБК и ТП Государственного таможенного комитета Абхазии осмотрели торговый павильон табачной продукции на территории центрального рынка г. Гудаута (ул. 4 Марта), принадлежащий ИП Магомедовой Х. К.

Во время осмотра павильона были обнаружены и изъяты сигареты различных наименований без марок акцизного сбора Республики Абхазия в количестве 180 единиц.

По данным УТС и ГТК, общая рыночная стоимость изъятой продукции составляет 48 310 рублей.

Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 22 апреля 2026 20:14

Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.