В ГУДАУТЕ ИЗЪЯТА ТАБАЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ БЕЗ АКЦИЗНЫХ МАРОК АБХАЗИИ
Сухум. 22 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В ходе проведения профилактических мероприятий сотрудники УБК и ТП Государственного таможенного комитета Абхазии осмотрели торговый павильон табачной продукции на территории центрального рынка г. Гудаута (ул. 4 Марта), принадлежащий ИП Магомедовой Х. К.
Во время осмотра павильона были обнаружены и изъяты сигареты различных наименований без марок акцизного сбора Республики Абхазия в количестве 180 единиц.
По данным УТС и ГТК, общая рыночная стоимость изъятой продукции составляет 48 310 рублей.
Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
