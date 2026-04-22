ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ НАПАДЕНИЯ НА СОТРУДНИКА РОССИЙСКОЙ ТАМОЖНИ
Сухум. 22 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. По-прежнему выявляются попытки недобросовестных лиц, перемещающих товары через таможенную границу с нарушением установленных правил, оказать давление на таможенников путем оскорблений, угроз и физического насилия. Инцидент произошел на пешеходной составляющей таможенного поста МАПП Адлер Сочинской таможни.
Во время исполнения своих должностных обязанностей при проведении таможенного контроля физических лиц, следующих из Республики Абхазия в Российскую Федерацию, сотрудник таможни выявил факт превышения нормы перемещения товаров для личного пользования и несоблюдения запретов и ограничений в части перемещения сигарет*.
С учетом выявленных нарушений сотрудник таможни запросил необходимые разрешительные документы у гражданки, перемещающей товары.
Несмотря на то, что требования должностного лица таможенных органов, действовавшего в строгом соответствии с нормативно-правовыми актами, являлись законными и обоснованными, женщина отказалась их выполнять, повела себя агрессивно и неадекватно, что выражалось в оскорблениях инспектора, нецензурной брани и нанесении ударов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 319 и ч.1 ст. 318 УК РФ**.
* Все положения и требования законодательства, касающиеся правил перемещения товаров для личного пользования, находятся в свободном доступе. С ними можно ознакомиться как на сайте Федеральной таможенной службы, так и на информационных стендах таможенных постов во всех пунктах пропуска.
** Статья 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) предусматривает наказание в виде штрафа, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года.
Статья 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) предусматривает наказание в виде штрафа, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до пяти лет.
Последнее от Super User
