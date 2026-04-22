 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Апрель 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ НАПАДЕНИЯ НА СОТРУДНИКА РОССИЙСКОЙ ТАМОЖНИ

Среда, 22 апреля 2026
Оцените материал
(0 голосов)
ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ НАПАДЕНИЯ НА СОТРУДНИКА РОССИЙСКОЙ ТАМОЖНИ

Сухум. 22 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. По-прежнему выявляются попытки недобросовестных лиц, перемещающих товары через таможенную границу с нарушением установленных правил, оказать давление на таможенников путем оскорблений, угроз и физического насилия. Инцидент произошел на пешеходной составляющей таможенного поста МАПП Адлер Сочинской таможни.

Во время исполнения своих должностных обязанностей при проведении таможенного контроля физических лиц, следующих из Республики Абхазия в Российскую Федерацию, сотрудник таможни выявил факт превышения нормы перемещения товаров для личного пользования и несоблюдения запретов и ограничений в части перемещения сигарет*.

С учетом выявленных нарушений сотрудник таможни запросил необходимые разрешительные документы у гражданки, перемещающей товары.

Несмотря на то, что требования должностного лица таможенных органов, действовавшего в строгом соответствии с нормативно-правовыми актами, являлись законными и обоснованными, женщина отказалась их выполнять, повела себя агрессивно и неадекватно, что выражалось в оскорблениях инспектора, нецензурной брани и нанесении ударов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 319 и ч.1 ст. 318 УК РФ**.

* Все положения и требования законодательства, касающиеся правил перемещения товаров для личного пользования, находятся в свободном доступе. С ними можно ознакомиться как на сайте Федеральной таможенной службы, так и на информационных стендах таможенных постов во всех пунктах пропуска.

** Статья 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) предусматривает наказание в виде штрафа, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года.

Статья 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) предусматривает наказание в виде штрафа, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до пяти лет.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 22 апреля 2026 20:21

Последнее от Super User

Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.