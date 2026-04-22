ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
В СУХУМЕ ОТКРЫЛАСЬ ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКА НУГЗАРА ЛОГУА

Новости Среда, 22 апреля 2026 20:19
Сухум. 22 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Юбилейная выставка «Время и пространство» художника Нугзара Логуа открылась в Сухуме. На ней представлено более 70 произведений автора. Это уже седьмая персональная выставка художника. Выставку посетили президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, руководитель Администрации президента Беслан Эшба, вице-премьер Джансух Нанба, вице-премьер Таращ Хагба, министр культуры Даур Кове.

Экспозиция демонстрирует многогранность творчества юбиляра и охватывает разные этапы его становления как мастера живописи и графики.

Работы художника отличают яркость цветовой палитры, эксперименты с формой и цветом, обращением к материалам фольклора и истории Абхазии.

На выставке также представлены три костюма, выполненные дизайнером Илоной Зантария, вдохновленной творчеством Нугзара Логуа.

На церемонии открытия выставки выступила Государственная хоровая капелла Абхазии. Музыканты поздравили художника с юбилеем.

Директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия поздравила художника, отметив, что выставка является юбилейной, ретроспективной и автобиографичной, раскрывающей творческий путь художника и предлагающей зрителям уникальные открытия.

«Главное впечатление от выставки – это смелость и историческая память, выраженные через уникальный стиль художника», – сказала Арсалия.

Она также отметила значительный вклад Нугзара Логуа в создание факультета искусств Абхазского государственного университета и подготовку плеяды молодых художников и дизайнеров.

Министр культуры Даур Кове также поздравил юбиляра, пожелал ему дальнейших успехов и зачитал указ президента Бадры Гунба о присвоении Логуа почетного звания «Народный художник Республики Абхазия».

Председатель Союза художников Диана Хинтба сказала, что творчество Нугзара Логуа занимает исключительное место среди современных абхазских художников.

Искусствовед Елена Лабахуа поздравила художника и метила, что современное искусство стремится общаться со зрителем через язык цвета, формы и композиции.

«Это непростой путь, и в нём художник стремится передать своё послание. В первом зале мы видим графические работы автора, его первоначальный опыт. Но творческий поиск ведёт к тому, что мастер ломает и заново конструирует формы, используя сложную палитру цветов. Эти цвета – синий, красный, белый, иногда открытые, иногда скрытые, наполнены символизмом. В каждой работе прослеживается внимание к деталям. Особенно привлекают работы, которые обращаются к классическим сюжетам, но делают это совершенно новым языком… Только посредством глубокого погружения можно постичь их истинный смысл», – сказала Лабахуа.

Нугзар Логуа поблагодарил всех собравшихся за внимание и теплые слова.

***

Художник, поэт, общественный и политический деятель Абхазии Логуа Нугзар Чичикоевич родился 20 апреля 1956 года. В 1979 году окончил Сухумское художественное училище, а в 1988 г. – Тбилисскую академию художеств.

С 1997 г. по 2001 г. Логуа возглавлял Союз художников Абхазии.

С 2005 г. по 2011 г. – министр культуры Республики Абхазия.

Логуа является советником президента Абхазии по вопросам культуры и науки.

Декан факультета искусств АГУ.

Нугзар Логуа удостоен почетных званий «Заслуженный деятель культуры Республики Абхазия» (2022 г.) и «Народный художник Республики Абхазия» (2026 г.).

