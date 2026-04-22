В СУХУМЕ ОТКРЫЛАСЬ ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКА НУГЗАРА ЛОГУА
Сухум. 22 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Юбилейная выставка «Время и пространство» художника Нугзара Логуа открылась в Сухуме. На ней представлено более 70 произведений автора. Это уже седьмая персональная выставка художника. Выставку посетили президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, руководитель Администрации президента Беслан Эшба, вице-премьер Джансух Нанба, вице-премьер Таращ Хагба, министр культуры Даур Кове.
Экспозиция демонстрирует многогранность творчества юбиляра и охватывает разные этапы его становления как мастера живописи и графики.
Работы художника отличают яркость цветовой палитры, эксперименты с формой и цветом, обращением к материалам фольклора и истории Абхазии.
На выставке также представлены три костюма, выполненные дизайнером Илоной Зантария, вдохновленной творчеством Нугзара Логуа.
На церемонии открытия выставки выступила Государственная хоровая капелла Абхазии. Музыканты поздравили художника с юбилеем.
Директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия поздравила художника, отметив, что выставка является юбилейной, ретроспективной и автобиографичной, раскрывающей творческий путь художника и предлагающей зрителям уникальные открытия.
«Главное впечатление от выставки – это смелость и историческая память, выраженные через уникальный стиль художника», – сказала Арсалия.
Она также отметила значительный вклад Нугзара Логуа в создание факультета искусств Абхазского государственного университета и подготовку плеяды молодых художников и дизайнеров.
Министр культуры Даур Кове также поздравил юбиляра, пожелал ему дальнейших успехов и зачитал указ президента Бадры Гунба о присвоении Логуа почетного звания «Народный художник Республики Абхазия».
Председатель Союза художников Диана Хинтба сказала, что творчество Нугзара Логуа занимает исключительное место среди современных абхазских художников.
Искусствовед Елена Лабахуа поздравила художника и метила, что современное искусство стремится общаться со зрителем через язык цвета, формы и композиции.
«Это непростой путь, и в нём художник стремится передать своё послание. В первом зале мы видим графические работы автора, его первоначальный опыт. Но творческий поиск ведёт к тому, что мастер ломает и заново конструирует формы, используя сложную палитру цветов. Эти цвета – синий, красный, белый, иногда открытые, иногда скрытые, наполнены символизмом. В каждой работе прослеживается внимание к деталям. Особенно привлекают работы, которые обращаются к классическим сюжетам, но делают это совершенно новым языком… Только посредством глубокого погружения можно постичь их истинный смысл», – сказала Лабахуа.
Нугзар Логуа поблагодарил всех собравшихся за внимание и теплые слова.
Художник, поэт, общественный и политический деятель Абхазии Логуа Нугзар Чичикоевич родился 20 апреля 1956 года. В 1979 году окончил Сухумское художественное училище, а в 1988 г. – Тбилисскую академию художеств.
С 1997 г. по 2001 г. Логуа возглавлял Союз художников Абхазии.
С 2005 г. по 2011 г. – министр культуры Республики Абхазия.
Логуа является советником президента Абхазии по вопросам культуры и науки.
Декан факультета искусств АГУ.
Нугзар Логуа удостоен почетных званий «Заслуженный деятель культуры Республики Абхазия» (2022 г.) и «Народный художник Республики Абхазия» (2026 г.).
- ПРИЧИНЫ РОСТА ЦЕН НА АЗС: КОММЕНТАРИИ ГЕНДИРЕКТОРОВ ООО «АЗИД» И «АПСНЫ-ОЙЛ»
- В СУХУМЕ ПРОШЛО МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ГЕНОЦИДА СОВЕТСКОГО НАРОДА
- ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ НАПАДЕНИЯ НА СОТРУДНИКА РОССИЙСКОЙ ТАМОЖНИ
- В ГУДАУТЕ ИЗЪЯТА ТАБАЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ БЕЗ АКЦИЗНЫХ МАРОК АБХАЗИИ
- 18 ТЫСЯЧ НАРУШИТЕЛЕЙ ПДД ВЫЯВЛЕНО МВД НЕПОЛНЫХ ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА 2026 ГОДА