В СУХУМЕ ПРОШЛО МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ГЕНОЦИДА СОВЕТСКОГО НАРОДА

Сухум. 22 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Республики Абхазия Олег Барциц принял участие в мероприятии, посвященном Дню памяти жертв геноцида советского народа, совершённого нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, организованном представительством дирекции всемирного фестиваля молодежи в Республике Абхазия. На мероприятии присутствовали: временный поверенный в делах Российской Федерации в Республике Абхазия Максим Литвинов, и. о. замминистра иностранных дел Ираклий Тужба, замминистра обороны, статс-секретарь Давид Бжания, и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Республике Абхазия Вадим Банников.

Мероприятие открыл временный поверенный в делах Российской Федерации в Республике Абхазия Максим Литвинов.

Министр иностранных дел Олег Барциц в своей приветственной речи подчеркнул, что установление Дня памяти жертв геноцида советского народа является крайне важной инициативой, особенно когда происходят целенаправленные, заметные попытки переписать историю, что является недопустимым.

Олег Барциц отметил, что те опасные вызовы, которым вместе противостояли наши деды и прадеды в недалеком прошлом, должны получить свои оценки, и эти преступления не должны быть забыты.

«Особенно актуально это в тот период, когда заметны попытки принизить роль народа-победителя. Советский народ по праву является народом-победителем. Мы с вами находимся в преддверии очередной годовщины Великой Победы 9 мая, когда практически все народы Советского Союза в едином строю отстояли свое право на будущее, на свою историю, самобытность. Народ небольшой Абхазии внес очень существенную лепту в достижение этой общей Победы», – сказал министр.

Олег Барциц подчеркнул важность сохранения исторической памяти и общего прошлого.

«Сегодня Абхазия и Россия – стратегические союзники и партнеры. Мы и дальше будем продолжать действия по защите нашей исторической памяти, недопущению искажения справедливых фактов истории. Это очень важно», – отметил он.

В рамках мероприятия состоялось открытие выставки «Без срока давности. Геноцид советского народа», подготовленной Национальным центром исторической памяти при президенте Российской Федерации, а также показ документального фильма «Без срока давности. Именем человечества».

Также сегодня стартовала ежегодная акция «Георгиевская лента», которая продлится до 9 мая.