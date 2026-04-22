ПРИЧИНЫ РОСТА ЦЕН НА АЗС: КОММЕНТАРИИ ГЕНДИРЕКТОРОВ ООО «АЗИД» И «АПСНЫ-ОЙЛ»

Сухум. 22 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Генеральные директоры ООО «АЗиД» и ООО «Апсны-Ойл» Адамыр Габуния и Олег Лакоба прокомментировали ситуацию на топливном рынке Абхазии и причины роста цен.

«Цены на АЗС в последнее время показывают рост. Причина, естественно, как и всегда, это рост закупочных цен на нефтепродукты в Российской Федерации. Как известно, мы импортируем все нефтепродукты в республику из Российской Федерации. От того, какова динамика экспортных цен в Российской Федерации, соответственно, зависят закупочные цены на топливо и конечная цена на АЗС. На текущий момент цены приблизительно на уровне сентября-октября 2025 года. В 2025 году, ближе к зиме, в связи с сезонным фактором цены немного снизились. Был период, когда цены на АЗС в Абхазии оказались значительно ниже, чем в соседнем Краснодарском крае России», – отметил гендиректор ООО «АЗиД» Адамыр Габуния.

Он подчеркнул, что в данный момент на рынок влияет сезонность и внешнеполитическая обстановка.

«Как известно, к лету обычно экспортные цены в Российской Федерации, влияющие на закупочные цены, повышаются. В этом году та же картина. Мы предполагаем, что это связано со скачками цен на нефть, вызванными ситуацией на Ближнем Востоке.

Мы в тесном взаимодействии с Министерством энергетики Абхазии осуществляем поэтапное повышение цен за счет использования ранее приобретенных нефтепродуктов по более низкой цене. Это позволило избежать единовременного резкого скачка цен», – сказал гендиректор ООО «АЗиД».

Адамыр Габуния объяснил, что, к сожалению, закупочные цены значительно выросли. Из-за этого пришлось повышать цены на продукцию, но компания старается делать это постепенно и поэтапно. Он подчеркнул, что необходимо установить баланс между объективной рыночной ценой и возможностью осуществления дальнейших закупок, стоимость которых сейчас очень высокая. Габуния отметил, что, продавая нефтепродукты, компания должна иметь возможность приобретать необходимый объём к лету, когда спрос увеличится, и достичь оптимального баланса, чтобы предотвратить дефицит.

По словам гендиректора ООО «Апсны-Ойл» Олега Лакоба, рост цен на топливо в Абхазии вызван многими факторами.

"Я бы хотел отметить, помимо внешних и внешнеполитических факторов, сезонность, которая нас преследует каждый год. Самые низкие закупочные и экспортные цены на топливо обычно в декабре ­– январе. Это связано с тем, что зимой потребление ниже, а заводы распродают остатки предыдущего года. Обычно компании закупают в этот период большие объемы, чтобы пройти год с наиболее низкими ценами. Но не всегда это получается, потому что цены постепенно начинают расти. Мы же смешиваем объемы и пытаемся плавно выходить на какую-то среднюю цену, которая устраивала бы всех потребителей», – пояснил Лакоба.

Руководитель «Апсны-Ойл» также акцентировал внимание на полной зависимости внутреннего рынка от импортных поставок.

«Хочу напомнить, что весь объем топлива, поступающий в Абхазию, ввозится из России. А экспортное ценообразование зависит от курса доллара, от роста экспортных цен, от спроса на российское топливо на мировом рынке. Мы, как любая другая страна, покупаем экспортные объемы топлива и зависим от этих экспортных цен», – отметил Лакоба.

