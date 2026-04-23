ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
Сухум. 23 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялось очередное заседание Кабинета министров, на котором были приняты следующие постановления:
Об утверждении «Порядка ведения Единого государственного регистра ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и ветеранов тыла Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и Единого государственного регистра ветеранов боевых действий на территории Республики Абхазия»;
Об утверждении Порядка разработки, принятия, реализации и оценки эффективности реализации ведомственных (отраслевых) и межведомственных (межотраслевых) программ;
О некоторых мерах, направленных на обеспечение социальной защиты и поддержки членов семьи пропавшего без вести во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов;
О создании Государственного учреждения Министерства социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия «Республиканский кризисный центр – Дом семейного типа»;
Об установлении ежемесячной доплаты к пенсиям отдельным категориям пенсионеров, граждан Республики Абхазия, не являющихся получателями пенсий и иных социальных выплат иностранного государства;
О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 6 июня 2002 года №117 «О порядке оформления разграничения государственной собственности и формирования Реестра собственности»;
О внесении изменения в Положение «О порядке обеспечения пособиями по государственному социальному страхованию», утвержденное Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 27 декабря 2006 г., №297;
О внесении изменения в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 декабря 2011 г. №185 «Об утверждении размеров единовременных пособий, выплачиваемых за счет средств бюджета Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия».
Об этом сообщает сайт КМ.
