ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Об утверждении «Порядка ведения Единого государственного регистра ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и ветеранов тыла Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и Единого государственного регистра ветеранов боевых действий на территории Республики Абхазия»;

Сухум. 23 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялось очередное заседание Кабинета министров, на котором были приняты следующие постановления:

Об утверждении Порядка разработки, принятия, реализации и оценки эффективности реализации ведомственных (отраслевых) и межведомственных (межотраслевых) программ;

О некоторых мерах, направленных на обеспечение социальной защиты и поддержки членов семьи пропавшего без вести во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов;

О создании Государственного учреждения Министерства социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия «Республиканский кризисный центр – Дом семейного типа»;

Об установлении ежемесячной доплаты к пенсиям отдельным категориям пенсионеров, граждан Республики Абхазия, не являющихся получателями пенсий и иных социальных выплат иностранного государства;

О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 6 июня 2002 года №117 «О порядке оформления разграничения государственной собственности и формирования Реестра собственности»;

О внесении изменения в Положение «О порядке обеспечения пособиями по государственному социальному страхованию», утвержденное Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 27 декабря 2006 г., №297;

О внесении изменения в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 декабря 2011 г. №185 «Об утверждении размеров единовременных пособий, выплачиваемых за счет средств бюджета Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия».

Об этом сообщает сайт КМ.