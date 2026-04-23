ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
Абхазия Информ

РАСШИРЕНЫ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ В ГОДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ

Новости Четверг, 23 апреля 2026 12:36
Сухум. 23 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Кабинет министров принял постановление «О некоторых мерах, направленных на обеспечение социальной защиты и поддержки членов семьи пропавшего без вести во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов».

Постановление детализирует порядок пенсионного обеспечения, медицинской помощи и санаторно-курортного лечения.

Согласно документу, с 1 июля 2026 года вводится пенсионное обеспечение для членов семей, пропавших без вести, включенных в специальный перечень.

Выплаты будут осуществляться в порядке, установленном законом для семей погибших и умерших инвалидов Отечественной войны народа Абхазии.

Формирование и ежегодную актуализацию перечня обеспечит Министерство социального обеспечения и демографической политики совместно с движением «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость».

Постановление закрепляет за Министерством здравоохранения обязанность обеспечивать нуждающихся членов семей медпомощью в рамках ведомственных программ, а именно – своевременное обследование и лечение в учреждениях республики; направление в научно-исследовательские институты и клиники за пределами Абхазии.

С 2027 года будет запущена программа ежегодного санаторно-курортного оздоровления. Профильное министерство и Фонд соцстрахования должны до июня 2026 года утвердить порядок, согласно которому до 40 человек ежегодно будут получать 100-процентную оплату отдыха и лечения из средств Фонда.

Госкомитету по делам молодежи и спорта совместно с Минкультом и общественным движением «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» ежегодно организовывать памятные и социально значимые мероприятия, приуроченные к Международному дню пропавших без вести (30 августа).

Данное решение принято для упорядочения процесса господдержки и реализации закона «О ветеранах Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и боевых действий на территории Республики Абхазия».

« ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УВЕЛИЧЕНЫ РАЗМЕРЫ ПОСОБИЙ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА И УХОДУ ЗА НИМ ДО ПОЛУТОРА ЛЕТ »
