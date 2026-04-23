РАСШИРЕНЫ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ В ГОДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ

Сухум. 23 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Кабинет министров принял постановление «О некоторых мерах, направленных на обеспечение социальной защиты и поддержки членов семьи пропавшего без вести во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов».

Согласно документу, с 1 июля 2026 года вводится пенсионное обеспечение для членов семей, пропавших без вести, включенных в специальный перечень.

Выплаты будут осуществляться в порядке, установленном законом для семей погибших и умерших инвалидов Отечественной войны народа Абхазии.

Формирование и ежегодную актуализацию перечня обеспечит Министерство социального обеспечения и демографической политики совместно с движением «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость».

Постановление закрепляет за Министерством здравоохранения обязанность обеспечивать нуждающихся членов семей медпомощью в рамках ведомственных программ, а именно – своевременное обследование и лечение в учреждениях республики; направление в научно-исследовательские институты и клиники за пределами Абхазии.

С 2027 года будет запущена программа ежегодного санаторно-курортного оздоровления. Профильное министерство и Фонд соцстрахования должны до июня 2026 года утвердить порядок, согласно которому до 40 человек ежегодно будут получать 100-процентную оплату отдыха и лечения из средств Фонда.

Госкомитету по делам молодежи и спорта совместно с Минкультом и общественным движением «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» ежегодно организовывать памятные и социально значимые мероприятия, приуроченные к Международному дню пропавших без вести (30 августа).

Данное решение принято для упорядочения процесса господдержки и реализации закона «О ветеранах Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и боевых действий на территории Республики Абхазия».