 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Календарь событий

« Апрель 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

УВЕЛИЧЕНЫ РАЗМЕРЫ ПОСОБИЙ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА И УХОДУ ЗА НИМ ДО ПОЛУТОРА ЛЕТ

Новости Четверг, 23 апреля 2026 12:43
Оцените материал
(0 голосов)
Сухум. 23 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Единовременное пособие при рождении ребенка в Абхазии увеличится с 1 мая с 35 тысяч до 42 тысяч рублей. Соответствующее решение принято Кабинетом министров в целях укрепления института семьи и поддержки материнства. Согласно принятому постановлению, изменения вносятся в документ от 28 декабря 2011 года №185, регулирующий размеры выплат из средств Фонда социального страхования и охраны труда РА.

Данная мера направлена на развитие социальных прав граждан и защиту интересов ребенка. Контроль за исполнением постановления возложен на Фонд социального страхования и охраны труда РА.

Также принято постановление о внесении изменения в Положение «О порядке обеспечения пособиями по государственному социальному страхованию», утвержденное в 2006 году. Согласно документу, с 1 мая 2026 года размер ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет устанавливается в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка.

Данная мера принята в целях увеличения объема социальной поддержки граждан, укрепления института семьи, поощрения материнства и защиты интересов ребенка. Контроль за исполнением настоящего постановления возложен на Фонд социального страхования и охраны труда РА.

Ранее правительство республики уже принимало ряд мер по индексации социальных выплат, включая увеличение единовременных пособий при рождении ребенка и выплат многодетным семьям.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 23 апреля 2026 12:47

Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.