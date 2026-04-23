УВЕЛИЧЕНЫ РАЗМЕРЫ ПОСОБИЙ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА И УХОДУ ЗА НИМ ДО ПОЛУТОРА ЛЕТ

Сухум. 23 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Единовременное пособие при рождении ребенка в Абхазии увеличится с 1 мая с 35 тысяч до 42 тысяч рублей. Соответствующее решение принято Кабинетом министров в целях укрепления института семьи и поддержки материнства. Согласно принятому постановлению, изменения вносятся в документ от 28 декабря 2011 года №185, регулирующий размеры выплат из средств Фонда социального страхования и охраны труда РА.

Данная мера направлена на развитие социальных прав граждан и защиту интересов ребенка. Контроль за исполнением постановления возложен на Фонд социального страхования и охраны труда РА.

Также принято постановление о внесении изменения в Положение «О порядке обеспечения пособиями по государственному социальному страхованию», утвержденное в 2006 году. Согласно документу, с 1 мая 2026 года размер ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет устанавливается в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка.

Данная мера принята в целях увеличения объема социальной поддержки граждан, укрепления института семьи, поощрения материнства и защиты интересов ребенка. Контроль за исполнением настоящего постановления возложен на Фонд социального страхования и охраны труда РА.

Ранее правительство республики уже принимало ряд мер по индексации социальных выплат, включая увеличение единовременных пособий при рождении ребенка и выплат многодетным семьям.