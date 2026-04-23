ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
КМ УВЕЛИЧИЛ РАЗМЕРЫ ПЕНСИЙ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ПЕНСИОНЕРОВ

Новости Четверг, 23 апреля 2026 12:47
КМ УВЕЛИЧИЛ РАЗМЕРЫ ПЕНСИЙ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ПЕНСИОНЕРОВ

Сухум. 23 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Кабинет министров Абхазии принял постановление об установлении ежемесячной доплаты к пенсиям отдельным категориям пенсионеров, граждан Республики Абхазия, не являющихся получателями пенсий и иных социальных выплат иностранного государства.

С 1 мая 2026 года установлены размеры пенсии следующим категориям пенсионеров, граждан Республики Абхазия, не являющихся получателями пенсий и иных социальных выплат иностранного государства:

– пенсионерам по возрасту – в размере 5 500 руб.;

– пенсионерам, получающим пенсию за выслугу лет, – в размере 5 500 руб.;

– пенсионерам, имеющим почетные звания: «народный...», «заслуженный работник...», – в размере 5 000 руб.;

– пенсионерам, работавшим на подземных работах (шахтерам), – в размере 5 000 руб.;

– лицам, получающим пенсию по случаю потери кормильца (на каждого нетрудоспособного члена семьи), – в размере 5 000 руб.;

– круглым сиротам – в размере 5 000 руб.;

– инвалидам труда (I, II, III групп) – в размере 5 500 руб.;

– инвалидам с детства (в возрасте до 16 лет, I и II групп) – в размере 4 000 руб.;

– пенсионерам, получающим социальные пенсии (по возрасту и по инвалидности), – в размере 4 950 руб.

Об этом сообщает сайт КМ.

