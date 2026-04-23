АБХАЗИЯ НА МАЙСКИЕ: ЦЕНЫ ОТ 16 ТЫСЯЧ – ЧТО ПОЧЕМ И ГДЕ ДЕШЕВЛЕ
Сухум. 23 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Большого туристического ажиотажа в Абхазии на майские праздники не ожидается. При этом некоторые популярные пансионаты в Гагре и Пицунде самостоятельным туристам недоступны, рассказали эксперты tourdom.ru.
Сколько стоит неделя отдыха на двоих
Бюджетный вариант. В одном из отелей Сухума неделя проживания с 1 по 8 мая обойдётся всего в 16 тысяч рублей на двоих. Правда, номер маленький, кровати узкие, и на высокий уровень комфорта рассчитывать не стоит. Но для тех, кто планирует только ночевать, вариант подходящий.
Средний ценовой сегмент. Популярные четырехзвездочные пансионаты предлагают стандартные номера с завтраком.
«Впрочем, есть в пансионатах и более доступные варианты. Стандартный номер будет стоить 61 тысячу рублей, включая завтрак, обед и ужин», – пояснили эксперты.
Некоторые отели работают по системе «всё включено», это редкость для Абхазии, поэтому такие предложения расходятся быстро.
Премиум-вариант. Номер люкс с видом на море и балконом может стоить от 90 до 175 тысяч рублей за неделю. Правда, в дорогих отелях часто предлагают только завтрак, без обеда и ужина. А вот за отдельный коттедж с сауной без питания просят уже около 300 тысяч рублей за семь ночей.
Что нужно знать перед поездкой
Главной проблемой майского отдыха в Абхазии будут не цены, а доступность жилья. Часть пансионатов забронировать самостоятельно. Придётся либо искать туроператора, либо звонить напрямую.
При этом дешевые варианты действительно есть. Но нужно быть готовым к спартанским условиям. Дорогие отели предлагают комфорт, но часто без питания.
