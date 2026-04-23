КУРСАНТЫ СУХУМСКОГО ВОКУ ПОСМОТРЕЛИ СПЕКТАКЛЬ «ЭШЕЛОН»
Сухум. 23 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища посетили Абхазский государственный драматический театр имени С. Чанба и просмотрели спектакль «Эшелон», по одноименной пьесе Михаила Рощина.
Постановка посвящена событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Драма повествует о трагических судьбах людей, оказавшихся в эвакуационном эшелоне в начале войны. Через историю жизни в теплушке спектакль раскрывает темы мужества, милосердия и гуманизма в условиях суровых военных испытаний.
Военнослужащие выражают благодарность руководству Абхазского драматического театра за организацию культурного мероприятия и предоставленную возможность прикоснуться к важному историческому наследию.
