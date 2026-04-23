В АБХАЗИИ СТАРТОВАЛ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Сухум. 23 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В соответствии с Указом президента Республики Абхазия, начался весенний призыв на срочную военную службу. По сложившейся традиции, первый день призыва ознаменовался церемонией возложения цветов к Мемориалу Славы. В мероприятии приняли участие представители военных комиссариатов, призывники и их родители.

В организации и проведении призывной кампании задействованы главы администраций городов и районов, а также Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения и Министерство просвещения Республики Абхазия.

Общее руководство и контроль за ходом мероприятий, связанных с призывом граждан на действительную военную службу, осуществляет Министерство обороны Республики Абхазия.