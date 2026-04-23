В ШКОЛЫ ГУЛРЫПШСКОГО, ОЧАМЧЫРСКОГО И ТКУАРЧАЛСКОГО РАЙОНОВ ПОСТУПИЛИ НОВЫЕ КНИГИ ДЛЯ ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ
Сухум. 23 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Сотрудники Госкомитета по языковой политике доставили в школы Гулрыпшского, Очамчырского и Ткуарчалского районов новые книги для внеклассного чтения, подготовленные и изданные комитетом. Современные учебно-методические издания и художественная литература на абхазском языке поступили в школы сел Адзюбжа, Акуаскиа, Гуп, Баслаху, Маркула и Дранда. Книжные наборы были также переданы в школы города Ткуарчала и сел Ткуарчалского района.
Эта акция позволила не просто пополнить школьные библиотеки, а обеспечить равный доступ к качественной литературе на родном языке для всех учащихся, независимо от места проживания.
Руководители школ и педагоги выразили благодарность руководству Госкомитета по языковой политике и лично его председателю Гунде Квициния за проявленную заботу о подрастающем поколении.
«Внеклассная литература – это не просто дополнение к урокам, это ключ к расширению словарного запаса, развитию критического мышления и формированию национального самосознания наших детей. Каждая новая книга — это шаг к сохранению и обогащению родного языка», – отметила директор ткуарчалской школы №1 им. К. Чачхалия Ирма Квеквескири.
