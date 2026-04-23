 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Апрель 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ШКОЛЫ ГУЛРЫПШСКОГО, ОЧАМЧЫРСКОГО И ТКУАРЧАЛСКОГО РАЙОНОВ ПОСТУПИЛИ НОВЫЕ КНИГИ ДЛЯ ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ

Новости Четверг, 23 апреля 2026 13:45
Оцените материал
(0 голосов)
В ШКОЛЫ ГУЛРЫПШСКОГО, ОЧАМЧЫРСКОГО И ТКУАРЧАЛСКОГО РАЙОНОВ ПОСТУПИЛИ НОВЫЕ КНИГИ ДЛЯ ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ

Сухум. 23 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Сотрудники Госкомитета по языковой политике доставили в школы Гулрыпшского, Очамчырского и Ткуарчалского районов новые книги для внеклассного чтения, подготовленные и изданные комитетом. Современные учебно-методические издания и художественная литература на абхазском языке поступили в школы сел Адзюбжа, Акуаскиа, Гуп, Баслаху, Маркула и Дранда. Книжные наборы были также переданы в школы города Ткуарчала и сел Ткуарчалского района.

Эта акция позволила не просто пополнить школьные библиотеки, а обеспечить равный доступ к качественной литературе на родном языке для всех учащихся, независимо от места проживания.

Руководители школ и педагоги выразили благодарность руководству Госкомитета по языковой политике и лично его председателю Гунде Квициния за проявленную заботу о подрастающем поколении.

«Внеклассная литература – это не просто дополнение к урокам, это ключ к расширению словарного запаса, развитию критического мышления и формированию национального самосознания наших детей. Каждая новая книга — это шаг к сохранению и обогащению родного языка», – отметила директор ткуарчалской школы №1 им. К. Чачхалия Ирма Квеквескири.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 23 апреля 2026 13:46

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗИИ СТАРТОВАЛ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.