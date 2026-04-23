РОССИЯ ПЕРЕДАЛА АБХАЗИИ СОВРЕМЕННЫЙ ПАТРУЛЬНЫЙ КАТЕР
Сухум. 23 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Линейному управлению внутренних дел на транспорте МВД Республики Абхазия от Главного управления на транспорте МВД Российской Федерации передан современный патрульный катер для обеспечения безопасности на водных объектах. Ранее договоренность об этом была достигнута в ходе рабочей встречи вице- премьера, министра внутренних дел Абхазии Роберта Киут с начальником главного управления на транспорте МВД России Олегом Калинкиным.
Для передачи судна генерал- лейтенант полиции Олег Калинкин лично прибыл в Абхазию. На границе его встречали министр Роберт Киут и замминистра Беслан Чкадуа.
Катер будет использоваться для патрулирования акватории, поиска и спасения людей, а также профилактики, пресечения и предупреждения административных и иных правонарушений на воде.
