ДЕЛЕГАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВАХ, ПОСВЯЩЕННЫХ 25-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРПА

Сухум. 23 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Делегация Парламента Республики Абхазия во главе со спикером Лашей Ашуба принимает участие в торжествах, посвященных 25-летию образования Южно-российской парламентской ассоциации. Мероприятия проходят в Ростове-на-Дону 22-24 апреля. В составе делегации – заместитель спикера Ашот Миносян, председатель парламентского Комитета по обороне и национальной безопасности Темур Шергелия и депутат Парламента Галуст Трапизонян.

Состоялось торжественное заседание Совета Южно-российской парламентской Ассоциации, посвященное 25-летию образования ЮРПА.

Председатель Южно-российской парламентской ассоциации, председатель Законодательного Собрания города Севастополя Владимир Немцев вручил спикеру Парламента Республики Абхазия Лаше Ашуба памятный знак «25 лет Южно-российской парламентской ассоциации».

Лаша Ашуба поздравил парламентариев Юга России с юбилеем ЮРПА.

Напомним, что 25 апреля 2001 года в г. Ростове-на-Дону был подписан Договор об образовании Южно-российской парламентской ассоциации (ЮРПА).

Парламент Республики Абхазия вступило в Южно-российскую парламентскую ассоциацию на правах ассоциированного членства 30 сентября 2005 года решением VI Конференции ЮРПА.

Сегодня же делегация Парламента посетила комбайновый завод «Ростсельмаш». Компания ознакомила гостей с модернизированной и новой производственной линейкой.