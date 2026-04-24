 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Апрель 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ ДЕЛОВЫХ ЖЕНЩИН «АБХАЗИЯ-2026»

Новости Пятница, 24 апреля 2026 12:13
Оцените материал
(0 голосов)
Сухум. 24 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба принял участие в открытии Международного форума деловых женщин «Абхазия-2026». Тема форума: «Устойчивое развитие, лидерство и инновации».

Глава государства поприветствовал участниц и гостей мероприятия, отметив значимость форума как площадки для профессионального диалога и обмена опытом.

В своем выступлении Бадра Гунба сказал:

«Уважаемые участницы форума!

Сердечно приветствую вас на Международном форуме деловых женщин «Абхазия-2026».

Искренне благодарю всех гостей, которые нашли возможность приехать в Абхазию, разделить с нами этот важный диалог, обменяться опытом и идеями. Ваше присутствие – это вклад в развитие сотрудничества, укрепление доверия и создание новых возможностей для будущего.

Особые слова признательности – организаторам форума. Благодаря вашей инициативе и энергии создаётся площадка, где рождаются новые, прогрессивные идеи. Подобные форумы имеют особое значение. Они не только объединяют профессионалов, но и подчеркивают роль женщины в современном мире – в экономике, управлении, общественной жизни.

В абхазском обществе женщина всегда занимала особое место. Она была хранительницей очага, символом мудрости, источником силы и нравственного начала. Именно женщины воспитывали тех, кто становился защитниками Отечества. Об этом свидетельствуют наши древние сказания и нартский эпос. Образ Сатаней Гуашьа является воплощением мудрости и внутренней силы.

Неоценима роль женщин в современной истории Абхазии. В годы Отечественной войны народа Абхазии многие из них вместе с братьями, с оружием в руках, отстаивали свободу родной земли. Мы в неоплатном долгу перед матерями, воспитавшими Героев Отечества.

В сложные блокадные, послевоенные годы именно женщины во многом обеспечивали жизнеспособность государства. Когда мужчинам было невозможно пересекать границу, они брали на себя ответственность, преодолевали трудности, содержали свои семьи, воспитывали детей. На их хрупкие плечи легла огромная нагрузка, с которой они справились с честью.

И сегодня женщины Абхазии играют активную и значимую роль в развитии страны. Они успешно реализуют себя в политике, государственной деятельности, общественной жизни, бизнесе, образовании и культуре. Их вклад в развитие нашей республики трудно переоценить.

Уверен, что в ходе форума будут подняты актуальные и важные темы - от устойчивого развития и инноваций до поддержки предпринимательства, в том числе в наших селах.

Дорогие участницы!

Желаю вам плодотворной работы, содержательных дискуссий и приятных впечатлений».

Последнее изменение Пятница, 24 апреля 2026 12:23

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДЕЛЕГАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВАХ, ПОСВЯЩЕННЫХ 25-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРПА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.