ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ ДЕЛОВЫХ ЖЕНЩИН «АБХАЗИЯ-2026»

Глава государства поприветствовал участниц и гостей мероприятия, отметив значимость форума как площадки для профессионального диалога и обмена опытом.

В своем выступлении Бадра Гунба сказал:

«Уважаемые участницы форума!

Сердечно приветствую вас на Международном форуме деловых женщин «Абхазия-2026».

Искренне благодарю всех гостей, которые нашли возможность приехать в Абхазию, разделить с нами этот важный диалог, обменяться опытом и идеями. Ваше присутствие – это вклад в развитие сотрудничества, укрепление доверия и создание новых возможностей для будущего.

Особые слова признательности – организаторам форума. Благодаря вашей инициативе и энергии создаётся площадка, где рождаются новые, прогрессивные идеи. Подобные форумы имеют особое значение. Они не только объединяют профессионалов, но и подчеркивают роль женщины в современном мире – в экономике, управлении, общественной жизни.

В абхазском обществе женщина всегда занимала особое место. Она была хранительницей очага, символом мудрости, источником силы и нравственного начала. Именно женщины воспитывали тех, кто становился защитниками Отечества. Об этом свидетельствуют наши древние сказания и нартский эпос. Образ Сатаней Гуашьа является воплощением мудрости и внутренней силы.

Неоценима роль женщин в современной истории Абхазии. В годы Отечественной войны народа Абхазии многие из них вместе с братьями, с оружием в руках, отстаивали свободу родной земли. Мы в неоплатном долгу перед матерями, воспитавшими Героев Отечества.

В сложные блокадные, послевоенные годы именно женщины во многом обеспечивали жизнеспособность государства. Когда мужчинам было невозможно пересекать границу, они брали на себя ответственность, преодолевали трудности, содержали свои семьи, воспитывали детей. На их хрупкие плечи легла огромная нагрузка, с которой они справились с честью.

И сегодня женщины Абхазии играют активную и значимую роль в развитии страны. Они успешно реализуют себя в политике, государственной деятельности, общественной жизни, бизнесе, образовании и культуре. Их вклад в развитие нашей республики трудно переоценить.

Уверен, что в ходе форума будут подняты актуальные и важные темы - от устойчивого развития и инноваций до поддержки предпринимательства, в том числе в наших селах.

Дорогие участницы!

Желаю вам плодотворной работы, содержательных дискуссий и приятных впечатлений».