ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА СОБОЛЕЗНУЮТ АРМЯНСКОМУ НАРОДУ

«От имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия выражаю Вам и всей Армянской общине Республики Абхазия слова глубокой скорби и солидарности в День памяти жертв геноцида армян в Османской империи в 1915 году.

Сухум. 24 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В День памяти жертв геноцида армян Спикер Лаша Ашуба от имени Парламента Республики Абхазия направил обращение на имя председателя Армянской общины Абхазии Алика Миносяна.

Трагедия, произошедшая с армянским народом, навечно вписана в мировую историю и остаётся напоминанием о необходимости сохранения исторической правды.

В тяжёлые времена испытаний Абхазия стала вторым домом для тысяч армян, потерявших кров и искавших спасения. Здесь, вдали от родных очагов, армяне сохранили свою культуру, веру и традиции.

Сегодня Армянская община является уважаемой частью многонационального абхазского общества, вносит весомый вклад в развитие и укрепление независимого Абхазского государства.

В этот день скорби мы выражаем искренние соболезнования армянскому народу. Пусть память о жертвах геноцида служит предостережением против любых форм национальной розни и насилия.

Желаем всем мира и благополучия».