ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА СОБОЛЕЗНУЮТ АРМЯНСКОМУ НАРОДУ

Новости Пятница, 24 апреля 2026 12:25
ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА СОБОЛЕЗНУЮТ АРМЯНСКОМУ НАРОДУ

Сухум. 24 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В День памяти жертв геноцида армян Спикер Лаша Ашуба от имени Парламента Республики Абхазия направил обращение на имя председателя Армянской общины Абхазии Алика Миносяна.

«От имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия выражаю Вам и всей Армянской общине Республики Абхазия слова глубокой скорби и солидарности в День памяти жертв геноцида армян в Османской империи в 1915 году.

Трагедия, произошедшая с армянским народом, навечно вписана в мировую историю и остаётся напоминанием о необходимости сохранения исторической правды.

В тяжёлые времена испытаний Абхазия стала вторым домом для тысяч армян, потерявших кров и искавших спасения. Здесь, вдали от родных очагов, армяне сохранили свою культуру, веру и традиции.

Сегодня Армянская община является уважаемой частью многонационального абхазского общества, вносит весомый вклад в развитие и укрепление независимого Абхазского государства.

В этот день скорби мы выражаем искренние соболезнования армянскому народу. Пусть память о жертвах геноцида служит предостережением против любых форм национальной розни и насилия.

Желаем всем мира и благополучия».

