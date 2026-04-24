В СУХУМЕ НАЧАЛ РАБОТУ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ДЕЛОВЫХ ЖЕНЩИН
Сухум. 24 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В столице Абхазии начал работу Международный форум деловых женщин «Абхазия – 2026». Двухдневное мероприятие, проходящее под девизом «Устойчивое развитие, лидерство и инновации», собрало на своей площадке представительниц бизнес-сообщества, экспертов и государственных деятелей.
Организаторами форума выступили общественная организация «Деловые женщины Абхазии» совместно с Торгово-промышленной палатой при поддержке президента Республики Абхазия.
Событие приурочено к знаковой дате – 25-летию организации «Деловые женщины Абхазии».
В программе форума предусмотрены панельные дискуссии и презентации инновационных проектов.
Во второй половине дня состоятся три круглых стола:
«Креативный капитал: женские стартапы как драйвер новой экономики»;
«Земля возможностей: женские инициативы и новая жизнь села»;
«Инвестиции в человека: стратегии устойчивого развития и социального воздействия».
- ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА СОБОЛЕЗНУЮТ АРМЯНСКОМУ НАРОДУ
- ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ ДЕЛОВЫХ ЖЕНЩИН «АБХАЗИЯ-2026»
- ДЕЛЕГАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВАХ, ПОСВЯЩЕННЫХ 25-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРПА
- РОССИЯ ПЕРЕДАЛА АБХАЗИИ СОВРЕМЕННЫЙ ПАТРУЛЬНЫЙ КАТЕР
- В ШКОЛЫ ГУЛРЫПШСКОГО, ОЧАМЧЫРСКОГО И ТКУАРЧАЛСКОГО РАЙОНОВ ПОСТУПИЛИ НОВЫЕ КНИГИ ДЛЯ ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ