ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТ ОБРАТИЛСЯ К АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЕ В СВЯЗИ С ДНЕМ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ГЕНОЦИДА АРМЯН

Новости Пятница, 24 апреля 2026 14:29
ПРЕЗИДЕНТ ОБРАТИЛСЯ К АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЕ В СВЯЗИ С ДНЕМ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ГЕНОЦИДА АРМЯН

Сухум. 24 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба обратился к армянской общине в связи с Днем памяти жертв геноцида армян.

«Уважаемые представители армянской общины Абхазии!

24 апреля – День памяти жертв геноцида армян – трагической страницы в истории армянского народа. Мы склоняем головы перед памятью невинных жертв и выражаем глубокое сочувствие всем, кого коснулась эта трагедия.

Эти события навсегда останутся напоминанием о том, к каким последствиям приводят ненависть и нетерпимость.

Армянская община Абхазии является неотъемлемой частью нашего общества. На протяжении многих лет вы вносите вклад в развитие нашей страны. Ваш труд, преданность и сохранение национальных традиций обогащают многообразие культур народа Абхазии.

Сегодня мы вместе скорбим и вместе утверждаем ценности мира, взаимного уважения и единства. Пусть память о трагедии служит укреплению солидарности между народами и предостережением для будущих поколений».

Последнее изменение Пятница, 24 апреля 2026 14:31

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В СУХУМЕ НАЧАЛ РАБОТУ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ДЕЛОВЫХ ЖЕНЩИН АБХАЗИЯ ПРИМЕТ МАТЧ-ОТКРЫТИЕ 7-ГО СЕЗОНА МЕДИАЛИГИ »
