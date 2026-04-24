ПРЕЗИДЕНТ ОБРАТИЛСЯ К АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЕ В СВЯЗИ С ДНЕМ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ГЕНОЦИДА АРМЯН
Сухум. 24 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба обратился к армянской общине в связи с Днем памяти жертв геноцида армян.
«Уважаемые представители армянской общины Абхазии!
24 апреля – День памяти жертв геноцида армян – трагической страницы в истории армянского народа. Мы склоняем головы перед памятью невинных жертв и выражаем глубокое сочувствие всем, кого коснулась эта трагедия.
Эти события навсегда останутся напоминанием о том, к каким последствиям приводят ненависть и нетерпимость.
Армянская община Абхазии является неотъемлемой частью нашего общества. На протяжении многих лет вы вносите вклад в развитие нашей страны. Ваш труд, преданность и сохранение национальных традиций обогащают многообразие культур народа Абхазии.
Сегодня мы вместе скорбим и вместе утверждаем ценности мира, взаимного уважения и единства. Пусть память о трагедии служит укреплению солидарности между народами и предостережением для будущих поколений».