АБХАЗИЯ ПРИМЕТ МАТЧ-ОТКРЫТИЕ 7-ГО СЕЗОНА МЕДИАЛИГИ

Сухум. 24 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Сегодня в Сухуме на стадионе «Динамо» сыграют «Апсны» и «Амкал». Это одна из самых ожидаемых встреч сезона. Церемония открытия обещает стать настоящим шоу: национальная музыка, визуальные образы, постановочные номера, выступления известных артистов и зрелищные перформансы. Организаторы обещают атмосферу, ради которой захочется возвращаться.

Ждут много гостей, болельщиков, представителей спортивного сообщества и медиа. Это шанс для республики заявить о себе как о территории большого спорта и ярких эмоций.

Напомним, что добраться в Абхазию стало проще. Работает Международный аэропорт Сухум имени Владислава Ардзинба – рейсы из Москвы и других городов России. Также ходит электропоезд «Диоскурия» из Имеретинского Курорта (Сириус) в Сухум, время в пути — около 3 часов 35 минут.

Матч «Апсны» – «Амкал» станет точкой встречи современного медийного футбола и самобытной абхазской культуры. Для Абхазии это статусный вызов и возможность громко заявить о готовности принимать события высочайшего уровня.

Накануне, в Международном аэропорту Сухум имени В. Г. Ардзинба состоялась торжественная встреча делегации московского футбольного клуба «Амкал».