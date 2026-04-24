ПРЕЗИДЕНТ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД РАБОТ НА НАБЕРЕЖНОЙ СУХУМА

июня 24 2024

Пятница, 24 апреля 2026
Сухум. 24 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, глава Администрации Сухума Тимур Агрба посетили с инспекцией участок набережной, который реконструируется Республикой Татарстан.

Был осмотрен ход реконструкции. На набережной ведутся активные работы, для соблюдения графиков подрядные организации задействуют по две бригады.

Глава администрации Сухума Тимур Агрба также доложил о ходе реконструкции на участке рядом с памятником Неизвестному солдату. Реставрация самого памятника и прилегающей территории ведется за счет средств Международного аэропорта «Сухум» имени Владислава Ардзинба.

Работы будут завершены к 9 мая, чтобы в День Победы горожане и гости столицы смогли прийти и возложить венки, почтить память героев ВОВ.

Рабочую комиссию по реконструкции набережной возглавляет вице-президент Беслан Бигвава, который контролирует проводимые работы. Подобная инспекция была недавно на исторической части, где проводятся археологические раскопки.

