ОТТАЧИВАЯ МАСТЕРСТВО

Сухум. 24 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. На учебном полигоне состоялись плановые контрольные стрельбы из стрелкового оружия. В занятиях приняли участие курсанты 1-го и 2-го курсов, продемонстрировав полученные навыки владения вооружением и уровень огневой подготовки.

Основная цель мероприятия – проверка готовности будущих офицеров к выполнению огневых задач в условиях, максимально приближенных к боевым, а также закрепление практических навыков обращения с табельным оружием.

Программа занятий включала выполнение упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия. Курсанты отрабатывали следующие элементы:

– приведение оружия к бою: подготовка материальной части, проверка прицельных приспособлений;

– стрельба по появляющимся целям: отработка поражения мишеней на различных дистанциях с ограничением по времени;

– смена огневой позиции: выполнение тактических перемещений с соблюдением мер безопасности при ведении огня;

– разборка и сборка оружия: контроль нормативов по подготовке стрелкового оружия к работе.

Перед выходом на огневой рубеж с курсантами был проведен расширенный инструктаж. Особое внимание уделили строжайшему соблюдению мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.

«Для курсантов младших курсов такие выезды – это важный этап адаптации к реалиям военной службы. Мы видим уверенное владение оружием и, что особенно важно, понимание ответственности. Результаты стрельб показывают положительную динамику в освоении программы огневой подготовки», – отметил старший руководитель стрельб.

Проведение подобных учебно-боевых мероприятий остается важнейшей составляющей образовательного процесса, обеспечивая формирование у курсантов необходимых качеств для успешного выполнения профессиональных задач в будущем.