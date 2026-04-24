ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЫ ШЕСТИ СТРАН ОБСУДИЛИ БУДУЩЕЕ БИЗНЕСА НА ФОРУМЕ «АБХАЗИЯ – 2026»

Вице-президент ТПП РФ делегации Елена Дыбова поблагодарила организаторов Форума за приглашение и пожелала всем участникам успешных и плодотворных решений.

Сухум. 24 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Для участия в Международном форуме деловых женщин «Абхазия – 2026» в Сухум приехали представительницы Армении, Беларуси, Казахстана, России, Турции и Южной Осетии.

«Особую благодарность я хочу выразить президенту Республики Абхазия Бадре Зурабовичу Гунба и Юлии Гумба – той, благодаря которой женский бизнес в Абхазии развивается. На протяжении многих лет мы сотрудничаем, развиваемся и растем, помогая не только женщинам, но и многим предпринимателям. Мы желаем этому Форуму успехов, привлечения молодежи, развития новых идей и добра!» – сказала она.

Представительница Беларуси Ольга Солдатенко поблагодарила за приглашение и отметила важность Форума.

«Для нас этот форум имеет особый смысл, ведь 2026 год объявлен в Республики Беларусь Годом белорусской женщины. Женщина нашей республики во многом схожа с женщиной Абхазии. Она является хранительницей очага, успешной бизнес-леди, социально активной. Наши женщины осваивают профессии, которые раньше оценивались как мужские. Большую поддержку им оказывает президент республики Александр Лукашенко», – сказала она, выступая на церемонии открытия форума.

Солдатенко пожелала участникам Форума продуктивного роста и процветания.

Первый заместитель председателя Парламента Республики Южная Осетия Зита Бесаева также приветствовала деловых женщин Абхазии и отметила, что форум – отличная возможность, чтобы поделиться опытом и обсудить новые пути устойчивого развития, лидерства и инноваций.

«Женщины – это движущая сила перемен. Мы обладаем особыми качествами, такими как талант, стойкость и способность оберегать и развивать наши общества. Осетинский и абхазский братские народы показывают, как эффективная поддержка предпринимательниц может способствовать укреплению экономики наших стран. Мы в Южной Осетии видим такие же задачи: помогать и вдохновлять наших женщин на активное участие в бизнесе и социальной жизни», – сказала она.

Руководитель Центра женских инициатив в Казахстане Аяжан Утеуова также поблагодарила организаторов Форума и рассказала о том, что современные условия предоставляют много возможностей современным женщинам.

«В Казахстане 2026 год объявлен Годом цифровизации. Благодаря искусственному интеллекту и новым инструментам, возможности установления контактов увеличиваются. Успех часто приходит благодаря поддержке женщинами друг другу, и в Казахстане успехов в женском предпринимательстве удалось достичь именно благодаря такой помощи», – сказала она.

После торжественной церемонии открытия форума состоялось пленарное заседание, на котором были представлены доклады.

Вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова выступила с докладом на тему малого бизнеса как драйвера экономики муниципалитетов и роли семьи в развитии бизнеса.

Руководитель представительства Международной организации развития БРИКС в Южном федеральном округе России, член СПК в сфере экологии и природопользования Елена Дружина представила доклад «Перспективы экономического сотрудничества России и Абхазии в рамках формирования «голубой экономики».

С докладом «Инвестиции в человеческий капитал: женское предпринимательство как драйвер регионального роста» выступила член Союза Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского округа Альфия Павкина.

Член лидеров мирового сообщества в Коста-Рике Татьяна Урусова выступила с докладом «Лидерство в эпоху искусственного интеллекта: как соединить традиции, технологии и созидание».

После прослушивания докладов участники форума имели возможность ознакомиться с продукцией абхазских производителей.

Об этом сообщает Апсныпресс.