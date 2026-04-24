ТПП АБХАЗИИ ВЫСТУПИЛА СООРГАНИЗАТОРОМ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА ДЕЛОВЫХ ЖЕНЩИН

Новости Пятница, 24 апреля 2026 16:14
ТПП АБХАЗИИ ВЫСТУПИЛА СООРГАНИЗАТОРОМ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА ДЕЛОВЫХ ЖЕНЩИН

Сухум. 24 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В Сухуме начал работу Международный форум деловых женщин «Абхазия – 2026», приуроченный к 25-летию организации «Деловые женщины Абхазии». В открытии мероприятия приняли участие президент Абхазии Бадра Гунба, премьер-министр Владимир Делба, члены правительства, представители духовенства.

Организаторами форума выступили: общественная организация «Деловые женщины Абхазии» совместно с Торгово-промышленной палатой при поддержке президента Республики Абхазия.

Двухдневное мероприятие, проходящее под девизом «Устойчивое развитие, лидерство и инновации», собрало на своей площадке представительниц бизнес-сообщества, экспертов и государственных деятелей.

Приветствуя участников форума, президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Инар Ладария отметил, что мероприятие посвящено ключевым темам: устойчивому развитию, лидерству и инновациям.

«Особенно рады видеть, наших дорогих гостей и деловых женщин из России, Южной Осетии, Беларуси, Казахстана, Турции и Армении», – подчеркнул президент ТПП.

Он отметил важность насыщенной деловой программы, в рамках которой запланированы круглые столы, посвященные креативной экономике, женским стартапам, развитию сельских территорий и стратегиям устойчивого развития и пленарная сессия «Женское лидерство будущего: устойчивость ценностей и инноваций».

«Эти дискуссии станут платформой для новых проектов и соглашений. ТПП Абхазия продолжит поддержку женского бизнеса через образовательные программы, выставки и международные контакты. Призываю всех к активному участию и совместному созданию будущего!» – констатировал Инар Ладария.

В программе форума предусмотрены панельные дискуссии и презентации инновационных проектов.

Во второй половине дня состоялись три круглых стола:

«Креативный капитал: женские стартапы как драйвер новой экономики»;

«Земля возможностей: женские инициативы и новая жизнь села»;

«Инвестиции в человека: стратегии устойчивого развития и социального воздействия».

