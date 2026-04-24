В ПИЦУНДЕ ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ ФОРУМ УЧИТЕЛЕЙ АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА

Сухум. 24 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В Пицунде состоялось в торжественное открытие Первого Форума учителей абхазского языка. В нем приняли участие президент Бадра Гунба, премьер-министр Владимир Делба, министр просвещения Хана Гунба и более 200 педагогов из всех районов республики, а также ведущих ученых, представителей органов государственной власти и общественности.

Президент Бадра Гунба приветствовал участников Первого форума учителей абхазского языка.

«Ҳаҭыр зқәу арҵаҩцәа!

Иахьа иааҳартуа аҧсуа бызшәа арҵаҩцәа рфорум «Аԥсуа бызшәа аҿиара амҩала» ари аҵак ду змоу хҭысуп. Аҧсуа бызшәа Аҧсны Аконституциа инақәыршәаны ҳәынҭқарратә бызшәоуп. Уи адокументқәа рҿы мацара акәымкәан ҳҳәынҭқарра есымшатәи аҧсҭазаараҿы ахархәара аманы иҟаларц азы аҭагылазаашьа аҧаҳҵароуп.

Аҳәынҭқарратә бызшәа аҵакы аршаҳаҭуеит иахьатәи афорум аҳаракыра.

Аҿар реиҵааӡараҿы, урҭ ҳаамҭа иақәшәо адыррақәа рыҭаразы иҟаӡам ихадам амаҭәар. Ҳара иҳамазароуп здырра ҳаракыу анџьнырцәа, аҳақьымцәа, аекономистцәа. Аха иагьа ус акәзаргьы, зегьы ираԥхьагылоуп ҳбызшәа агәыбылра аҿар ирылазааӡо амаҭәар арҵаҩцәа.

Ишышәдыруа еиҧш шықәсык аҧхьа иҳадаҳкылаз аӡбамҭа инақәыршәаны аҧсуа бызшәа арҵаҩцәа руалафахәы иацҵоуп, аринахысгьы урҭ адгылара рымазаауеит аҳәынҭқарра аҟынтә.

Иахьатәи ҳаиқәшәара схы иархәаны исҭахәуп иҟасҵарц ажәалагала. Аҳәынҭақарратә зҿлымҳара шьаҭас иҟаҵаны сынтәа инаркны ихацаркзааит аԥсуа бызшәеи алитературеи рмаҭәартә уадақәа ашколқәа рҿы реиҿкаара.

Аҵарашықәс алагамҭанӡа абри апрограммала еиқәыршәазааит 5-класс уадак, Аԥсны еиуеиԥшым ашколқәа рҿы. Аҵара аминистрра адҵа рысҭоит аолимпиадақәа рлыҵшәақәа инарықәыршәаны аҧсуа бызшәазы зҵаҩцәа аихьӡарақәа аазырҧшыз арҵаҩы икабинет еиҿкааны, ҳаамҭа иақәшәо амыругақәа рыла аиқәыршәара.

Иара убас Аминистрцәа реилазаара адҵа рысҭоит аԥсуа бызшәа азанааҭ ала афилологиатә факультет алызхыз астудентцәа, ақәҿиара бзиақәа аазырҧшуа адгылара рыҭаразы ажәалагала ҟарҵарц.

Сықәгылара схы иархәаны исҭахәуп ишәыласҳәарц ажәабжь бзиа. Акыр шықәса инеиҧынкыланы аҿар реиҵааӡареи, аҧсуа бызшәа аиқәырхареи аҿиареи русхк аҿыирбахьо аџьабаазы «Ахьӡ-аҧша» аорден ахҧатәи аҩаӡара ранашьоуп

Ҳалбад Валентина Авқсент-иҧҳаи, Ханагәа Хьудар Иасон-иҧеи.

Акыр иаҧсоу арҵаҩцәа, гәык-ҧсык ала ҭабуп ҳәа шәасҳәоит шәџьабаазы. Ҳбызшәа уаҵәтәи аҧеиҧш шәнапы иануп. Иҧшьоу абри аус аҿы ишәзеиӷьысшьоит ақәҿиарақәа».

«Уважаемые учителя, участники форума! Абхазский язык – наш государственный язык, и наша общая цель – сделать так, чтобы он жил не только на страницах Конституции, но и в повседневной жизни. Мы должны стремиться к тому, чтобы наша молодежь думала на родном языке и свободно общалась на нем», – сказал президент.

Бадра Гунба озвучил ряд мер, направленных на развитие абхазского языка в образовательной среде.

Глава государства поручил Министерству просвещения создать пять специализированных кабинетов абхазского языка в школах республики к началу учебного года. Эти классы будут оснащены современным оборудованием для обеспечения эффективного учебного процесса.

Бадра Гунба подчеркнул важность подготовки квалифицированных педагогов государственного абхазского языка и объявил о введении системы поощрений студентов, выбирающих своей специальностью абхазскую филологию.

Президент выразил благодарность всему педагогическому сообществу за их ежедневный, кропотливый труд по воспитанию подрастающего поколения и бережному отношению к родному языку.

За вклад в развитие образования и сохранение родного языка ордена «Ахьдз-Апша» III степени удостоены заслуженные педагоги Валентина Халбад и Хиудар Ханагуа.

