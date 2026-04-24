БЕСЛАН ДЖОПУА: «НАША ЦЕЛЬ – ЗАКРЕПИТЬ В СЕЛЕ ТУ ЧАСТЬ МОЛОДЁЖИ, КОТОРАЯ ХОЧЕТ ЗАНИМАТЬСЯ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ

Сухум. 24 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В пресс-центре Абхазского телевидения состоялась пресс-конференция министра сельского хозяйства Беслана Джопуа. Глава ведомства подробно рассказал о текущей ситуации в отрасли, новых проектах и мерах государственной поддержки крестьян в рамках «Года села».

Министр отметил, что в последние годы в обществе в лучшую сторону изменилось отношение к сельскому хозяйству.

Министр констатировал, что в нынешних условиях проблематично восстановить такие традиционные для Абхазии направления, как чаеводство, табаководство, выращивание эфирно-масличных культур.

В настоящее время государство выбрало тактику грантовой поддержки сельхозпроизводителей.

С 2021 года действует программа «Развитие сельского хозяйства», нацеленная на обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства, улучшение качество жизни на селе, повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции и развитие сельских территорий.

«Программа помогла нашим гражданам поверить в свои силы. Если изначально было сложно привлекать участников, то сейчас ситуация иная, желающих участвовать в ней очень много», – сказал Джопуа.

Одной из главных проблем, по словам министра, остается наличие залежных земель – около 30 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий сейчас не обрабатываются. Для их освоения ведомство планирует привлекать инвесторов и укреплять сотрудничество с российскими коллегами.

В этом году финансирование отрасли составило 500 млн рублей, из которых 100 млн направлено на закупку спецтехники для расчистки и подготовки земель.

Говоря о мерах поддержки в текущем сезоне, министр сказал, что несмотря на смещение сроков пахотных работ из-за холодной зимы, необходимая помощь селам будет оказана.

В рамках «Года села» предусмотрена раздача бесплатного топлива районам, чтобы жители могли обрабатывать землю своей техникой.

Государство также следит за тем, чтобы цены на горючее по возможности не увеличивались

Министр затронул вопрос строительства новых сельхозпредприятий. В селе Адзюбжа планируется строительство крупного завода по переработке сельхозкультур, произрастающих в Абхазии.

Что касается животноводства, то, несмотря на некоторые успешные примеры местных хозяйств, массовый завоз импортного скота пока не планируется из-за сложностей с транспортировкой.

Главным показателем успеха «Года села» Беслан Джопуа считает улучшение быта сельчан и сокращение оттока молодежи в города. Каждому селу выделено по 1 млн рублей, которые будут потрачены на нужды жителей по согласованию с местными собраниями.

«Жить в городе и успешно заниматься сельским хозяйством практически невозможно. Наши проекты нацелены на тех, кто реально хочет работать на земле. За 5 лет мы ввели в оборот более 300 гектаров. Если разделить это, к примеру, по полгектара на хозяйство, то это 600 самозанятых семей, которые производят продукцию для рынка. Это и есть реальное импортозамещение. Наша основная цель – закрепить в селе ту часть молодёжи, которая хочет заниматься сельским хозяйством», – резюмировал он.

Об этом сообщает Апсныпресс.