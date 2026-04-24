6 МАЯ В АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СУББОТНИК
Новости Пятница, 24 апреля 2026 19:30
Сухум. 24 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба подписал распоряжение о проведении 6 мая 2026 года республиканского субботника.
Субботник будет проведен в рамках подготовки к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Последнее от Super User
