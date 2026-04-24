ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС УПРАВЛЕНЦЕВ «КОМАНДА АБХАЗИИ»

Сухум. 24 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В Абхазии продолжается прием заявок на второй сезон конкурса управленцев «Команда Абхазии». Конкурс реализуется по инициативе президента республики и направлен на поиск и поддержку управленцев, готовых работать на развитие страны.

Среди участников больше всего представителей государственной службы. Также заявки активно подают специалисты из сфер образования, юриспруденции, туризма, банковского сектора, IT и безопасности. Уже подано 300 заявок.

По словам гендиректора АНО «Команда Абхазии» Георгия Габуния, конкурс должен стать социальным лифтом для тех, кто хочет не просто заявить о себе, а реально включиться в развитие страны.

Второй сезон построен как практическая модель отбора с оценкой компетенций и работой над реальными кейсами.

