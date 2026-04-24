 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
Календарь событий

« Апрель 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ТПП АБХАЗИИ ПРОШЛА РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ ТПП РФ

Пятница, 24 апреля 2026 20:32
Оцените материал
(0 голосов)
В ТПП АБХАЗИИ ПРОШЛА РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ ТПП РФ

Сухум. 24 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. По приглашению Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия вице-президент ТПП Российской Федерации Елена Дыбова принимает участие в Международном форуме деловых женщин «Абхазия 2026», который проходит в Сухуме. Организаторами мероприятия выступили – общественная организация «Деловые женщины Абхазии» совместно с Торгово-промышленной палатой при поддержке президента Республики Абхазия.

В ходе визита в Торгово-промышленную палата Абхазии состоялась рабочая встреча руководства ТПП с Елены Дыбовой. Председатель Правления палаты Астамур Гагулия и президент ТПП Инар Ладария тепло поприветствовали высокую гостью.

«Российская Федерация является основным стратегическим партнёром Абхазии, а Торгово-промышленная палата России как организация – главным партнёром ТПП Абхазии», – отметил Астамур Гагулия.

В свою очередь Инар Ладария подчеркнул, что обе палаты связывают многолетняя история и дружественные отношения.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, включая пути дальнейшего сотрудничества и актуальные направления взаимодействия. Особое внимание было уделено обучению специалистов ТПП Абхазии в учебных институтах, созданных при ТПП Российской Федерации. Речь шла о повышении квалификации, прохождении профильных курсов и стажировках для углубления профессиональных компетенций сотрудников палаты. Кроме того, были затронуты вопросы сертификации документации и сертификатов происхождения товаров, как ключевого аспекта развития внешнеэкономической деятельности.

Вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова поделилась с абхазскими коллегами практическим опытом работы. Она рассказала о конкретных подходах к развитию предпринимательства в России, сделав акцент на поддержке семейного бизнеса – направления, которому ТПП Российской Федерации уделяет приоритетное внимание. Также гостья подробно остановилась на том, как выстроена эта работа внутри России.

По итогам переговоров состоялся обмен подарками. Председатель Правления Астамур Гагулия и президент Инар Ладария вручили Елене Дыбовой серебряную медаль Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия. Вице-президент ТПП РФ сделал ответный подарок – памятный сувенир с изображением Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

***

В рамках форума Елена Дыбова выступила с приветственной речью, а также представила доклад на тему «Семейный бизнес в России», в котором осветила ключевые направления поддержки семейного предпринимательства и роль ТПП РФ в развитии этого сектора.

Елена Николаевна Дыбова – вице-президент ТПП РФ с 2016 года, автор проектов «Семейные компании России» и «Надежды Бизнеса России». Имеет более чем 30-летний опыт работы в сфере экономики и предпринимательства, награждена знаком отличия ТПП РФ II степени и благодарностью министра экономического развития России.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 24 апреля 2026 20:47

Последнее от Super User

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС УПРАВЛЕНЦЕВ «КОМАНДА АБХАЗИИ»
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.