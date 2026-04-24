В ТПП АБХАЗИИ ПРОШЛА РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ ТПП РФ

Сухум. 24 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. По приглашению Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия вице-президент ТПП Российской Федерации Елена Дыбова принимает участие в Международном форуме деловых женщин «Абхазия 2026», который проходит в Сухуме. Организаторами мероприятия выступили – общественная организация «Деловые женщины Абхазии» совместно с Торгово-промышленной палатой при поддержке президента Республики Абхазия.

В ходе визита в Торгово-промышленную палата Абхазии состоялась рабочая встреча руководства ТПП с Елены Дыбовой. Председатель Правления палаты Астамур Гагулия и президент ТПП Инар Ладария тепло поприветствовали высокую гостью.

«Российская Федерация является основным стратегическим партнёром Абхазии, а Торгово-промышленная палата России как организация – главным партнёром ТПП Абхазии», – отметил Астамур Гагулия.

В свою очередь Инар Ладария подчеркнул, что обе палаты связывают многолетняя история и дружественные отношения.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, включая пути дальнейшего сотрудничества и актуальные направления взаимодействия. Особое внимание было уделено обучению специалистов ТПП Абхазии в учебных институтах, созданных при ТПП Российской Федерации. Речь шла о повышении квалификации, прохождении профильных курсов и стажировках для углубления профессиональных компетенций сотрудников палаты. Кроме того, были затронуты вопросы сертификации документации и сертификатов происхождения товаров, как ключевого аспекта развития внешнеэкономической деятельности.

Вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова поделилась с абхазскими коллегами практическим опытом работы. Она рассказала о конкретных подходах к развитию предпринимательства в России, сделав акцент на поддержке семейного бизнеса – направления, которому ТПП Российской Федерации уделяет приоритетное внимание. Также гостья подробно остановилась на том, как выстроена эта работа внутри России.

По итогам переговоров состоялся обмен подарками. Председатель Правления Астамур Гагулия и президент Инар Ладария вручили Елене Дыбовой серебряную медаль Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия. Вице-президент ТПП РФ сделал ответный подарок – памятный сувенир с изображением Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

В рамках форума Елена Дыбова выступила с приветственной речью, а также представила доклад на тему «Семейный бизнес в России», в котором осветила ключевые направления поддержки семейного предпринимательства и роль ТПП РФ в развитии этого сектора.

Елена Николаевна Дыбова – вице-президент ТПП РФ с 2016 года, автор проектов «Семейные компании России» и «Надежды Бизнеса России». Имеет более чем 30-летний опыт работы в сфере экономики и предпринимательства, награждена знаком отличия ТПП РФ II степени и благодарностью министра экономического развития России.