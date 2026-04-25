В АБХАЗИЮ ПРИБЫЛ ПЕРВЫЙ В ЭТОМ СЕЗОНЕ РЕЙС ИЗ ХАНТЫ- МАНСИЙСКА

Сухум. 25 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Первый в этом сезоне рейс из Ханты-Мансийска, открывший летнюю программу воздушных ворот Абхазии, прибыл в аэропорт Сухума. Выполнение рейсов осуществляет авиакомпания «РусЛайн» на 50-местных самолётах Bombardier CRJ100/200.

Регулярность полётов – дважды в неделю, по понедельникам и субботам. Продолжительность перелёта составляет 5 часов 40 минут, включая техническую посадку в аэропорту Саратова, сообщает пресс-служба аэропорта.

Расписание рейсов (время местное для каждого аэропорта):

• Вылет из Ханты-Мансийска в Сухум: понедельник – 13:20 (прибытие в 17:25), суббота – 05:05 (прибытие в 09:10).

• Вылет из Сухума в Ханты-Мансийск: понедельник – 18:25 (прибытие в 02:05 следующего дня), суббота – 11:05 (прибытие в 18:45).

«Сегодняшний день — важный этап в развитии маршрутной сети нашего аэропорта. Мы благодарны авиакомпании «РусЛайн» за доверие и совместную работу. Уверены, что рейс в Ханты-Мансийск будет также востребован, как и в прошлом сезоне, являясь стабильным элементом транспортной инфраструктуры Республики. Со своей стороны команда аэропорта обеспечивает все условия для комфортного обслуживания пассажиров и воздушных судов», – отметил генеральный директор аэропорта Руслан Блиндюк.