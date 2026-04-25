СУПРУГА ПРЕЗИДЕНТА ВСТРЕТИЛАСЬ С УЧАСТНИЦАМИ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА ДЕЛОВЫХ ЖЕНЩИН
Сухум. 25 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Супруга президента Ирма Хашиг встретилась с участницами международного форума деловых женщин. Встреча прошла в формате делового завтрака на Государственной президентской даче в Сухуме.
Перед этим Ирма Хашиг и участницы форума высадили цветы у здания Государственной дачи. На клумбе появились африканский агапантус, азалия и можжевельник.
Также для гостей организовали ознакомительную экскурсию, посвященную истории дендропарка, заложенного Николаем Смецким на территории нынешней госдачи.
Международный форум деловых женщин «Абхазия-2026» проходит с 24 по 25 апреля. Он приурочен к 25-летию организации «Деловые женщины Абхазии».
Основная идея форума – продемонстрировать эволюцию женского бизнеса в Абхазии: от первых шагов в поствоенный период до современных зрелых и конкурентоспособных проектов.
