В ТПП АБХАЗИИ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С КОЛЛЕГАМИ ИЗ КУЗБАССА

Сухум. 25 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Торгово-промышленной палаты Инар Ладария принял делегацию Союза ТПП Кузбаса, во главе с президентом палаты Татьяной Алексеевой. Визит состоялся в рамках участия делегации в Международном форуме деловых женщин «Абхазия – 2026».

Приветствуя коллег, президент ТПП Абхазии подчеркнул, что в республике всегда рады видеть гостей, потому что в Абхазии гость – это святое.

«Мы хотим продолжать то сотрудничество, которое сложилось с Кузбасской Торгово-промышленной палатой, с 2022 года, после подписания соответствующего соглашения. Нам следует думать над тем, чтобы продукция наших производителей дошла до Кузбасса, товары из Кузбасса реализовывались в Абхазии», – подчеркнул Инар Ладария.

Он предложил кузбасским коллегам организовать бизнес-миссии в Абхазию, для ознакомления с ситуацией непосредственно на местах.

«Россия является главным нашим стратегическим партнером. Это огромная страна и каждый ее регион прекрасен по-своему, но мы хотим дружить и сотрудничать со всеми регионами. ТПП Абхазии планирует укреплять и усиливать работу в этом направлении. Убежден, что совместными усилиями мы сделаем так, что об Абхазии больше узнают о Кузбассе и в Кузбассе больше узнают о нас», – считает Инар Ладария.

В свою очередь президент Союза ТПП Кузбасса, Татьяна Алексеева отметила, в Кузбассе уже была презентация абхазской продукции, и она получила положительную оценку.

«Это был очень хороший резонанс, поэтому в составе нашей делегации разные люди, отвечающие за развитие взаимодействия с Республикой Абхазия, с тесными международными связями, чем наша палата всегда отличалась от других российских палат. Более того, мы первая палата в России, которая стала заниматься бизнес-планами. Сегодня бизнес-план является обязательным элементом по стандарту развития палат», – подчеркнула Татьяна Алексеева.

Стороны договорились продолжать взаимодействие в рамках ранее заключенного соглашения.

В заключение встречи произошел обмен памятными подарками.